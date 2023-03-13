Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow В окупації катастрофічно бракує фахівців, які можуть працювати на ЗАЕС, — Генштаб arrow

В окупації катастрофічно бракує фахівців, які можуть працювати на ЗАЕС, — Генштаб

13 березня 2023 19:03
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Запорізька АЕС перебуває під контролем росіян з перших днів повномасштабного вторгнення
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські окупанти зіткнулися з суттєвим дефіцитом кадрів для роботи на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Водночас у працівників "Росатому", які прибули для роботи на станції із росії, закінчилися контракти. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

Читайте також:

Ситуація на ЗАЕС

Як розповіли у Генштабі, у працівників "Росатому" на ЗАЕС закінчилися контракти, при цьому окупаційна влада відмовляє їм як у продовженні контракту, так і у поверненні на батьківщину. 

"В тимчасово захопленому росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу, у російських представників "Росатому" закінчився термін контракту. Водночас в підписанні нового чи продовженні чинного контракту їм відмовлено. Також відмовлено у повернені до росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому", — йдеться у повідомленні. 

У відомстві наголошують, що такі рішення окупантів "можуть призвести до непередбачуваних наслідків". 

Нагадаємо, ракетний обстріл України 9 березня знову поставив світ на межу ядерної катастрофи. Російські ракети пошкодили останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.

Згодом українські фахівці відновили електроживлення Запорізької АЕС. 

Після ракетної атаки рф у зв'язку з ризиками, які несе для України та світу російська окупація електростанції, 49 держав та Євроатом звернулися до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, що росія має залишити Запорізьку АЕС. 

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

19:20 Уряд підтримав виділення додатково понад 500 млрд грн на армію: подробиці

19:15 Питання життя: що брати з собою на війну мобілізованому

19:00 В Одесі на 14 березня терміново потрібні донори

19:00 Для українців та росіян можуть скасувати спрощений візовий режим на Балі: у чому причина

18:49 До лікарні на Луганщині привезли півтори сотні поранених "вагнерівців", — Генштаб

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:27 "Шахтар" намагався підписати Артема Довбика — скільки пропонував

18:25 На Харківщині знайшли понад 70 мін "пелюсток", залишених окупантами

18:20 В Миколаївській області близько 270 тис. га території потребують розмінування

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

Новина з відео

18:02 Прикордонники відбили штурм рф на Бахмутському напрямку та взяли у полон "вагнерівця"

Новина з відео

17:28 На Київщині чоловік зарізав товариша і сховав тіло на кладовищі, — поліція

Новина з відео

16:57 Африку атакував потужний циклон "Фредді": загинули десятки людей

Новина з відео

16:30 У москві вирубують ліси та знищують заповідники для розміщення ППО

Новина з відео

12:57 Вийшов перший трейлер нової "Русалоньки" з темношкірою акторкою в головній ролі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

12:31 Леді Гага кинулась на допомогу фотографу на доріжці "Оскар-2023": той шокував співачку реакцією

Новина з відео

11:38 Діана Глостер презентувала кліп, в якому занурилась у басейн: про що пісня

Новина з відео

08:50 Перемога "Динамо" над "Дніпро-1", "Шахтар" розбиває "Кривбас", "Колос" мінімально здолав "Рух"

Новина з відео

08:50 ​​​​​​​ФСБ відрапортувала про нового "українського шпигуна", цього разу аж під Санкт-Петербургом

Новина з відео

07:55 У Бєлгороді спрацювала ППО: що відомо

Ексклюзив

18:00Зупинити кров і вшитися з позицій: як відбувається евакуація 300-х з поля бою

10:19НБУ зменшив підтримку курсу гривні продажем валюти: що відомо

Новина з фото

08:15Ріанна, Леді Гага, Ніколь Кідман та інші зірки: найяскравіші образи на премії "Оскар-2023"

Ексклюзив

07:10Чому дорожчають фрукти та овочі, і як довго це триватиме

18:00Як путін наслідує Сталіна: 70 років зі смерті вусатого тирана

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

07:33Чому Китаю вигідно допомагати росії у війні проти України

Новина з відео

21:35Все про пісні, які претендують на "Оскар-2023"

Новина з фото

20:45Медитація, душ і навіть перегляд мюзиклів: як знаменитості борються з безсонням

07:39 "Я знімаю їх так, щоб не говорили, що це недолік": львівська фотографка про поранених військових

06:00Історія уельського журналіста, який 90 років тому викрив Голодомор в Україні

Актуальне по темі

None 13 Березень 19:20

Уряд підтримав виділення додатково понад 500 млрд грн на армію: подробиці

None 13 Березень 19:13

Питання життя: що брати з собою на війну мобілізованому

None 13 Березень 18:52

В Одесі на 14 березня терміново потрібні донори

None 13 Березень 19:17

Для українців та росіян можуть скасувати спрощений візовий режим на Балі: у чому причина

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB