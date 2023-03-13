В окупації катастрофічно бракує фахівців, які можуть працювати на ЗАЕС, — Генштаб

Запорізька АЕС перебуває під контролем росіян з перших днів повномасштабного вторгнення

Російські окупанти зіткнулися з суттєвим дефіцитом кадрів для роботи на Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС). Водночас у працівників "Росатому", які прибули для роботи на станції із росії, закінчилися контракти.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ.

Ситуація на ЗАЕС

Як розповіли у Генштабі, у працівників "Росатому" на ЗАЕС закінчилися контракти, при цьому окупаційна влада відмовляє їм як у продовженні контракту, так і у поверненні на батьківщину.

"В тимчасово захопленому росією місті Енергодар, на Запорізькій АЕС, катастрофічно зростає дефіцит фахових працівників, які можуть забезпечити життєдіяльність атомної електростанції. Після того, як на АЕС російські окупанти працевлаштували осіб без відповідної освіти та стажу, у російських представників "Росатому" закінчився термін контракту. Водночас в підписанні нового чи продовженні чинного контракту їм відмовлено. Також відмовлено у повернені до росії, оскільки працювати на АЕС особливо нікому", — йдеться у повідомленні.

У відомстві наголошують, що такі рішення окупантів "можуть призвести до непередбачуваних наслідків".

Нагадаємо, ракетний обстріл України 9 березня знову поставив світ на межу ядерної катастрофи. Російські ракети пошкодили останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.

Згодом українські фахівці відновили електроживлення Запорізької АЕС.

Після ракетної атаки рф у зв'язку з ризиками, які несе для України та світу російська окупація електростанції, 49 держав та Євроатом звернулися до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, що росія має залишити Запорізьку АЕС.