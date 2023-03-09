Євроатом і 49 держав світу виступили з заявою після знеструмлення ЗАЕС через обстріл

Запорізька АЕС була окупована у перші дні російського вторгнення

Після сьогоднішньої ракетної атаки рф Запорізька атомна електростанція знову була знеструмлена. У зв'язку з ризиками, які несе для України та світу російська окупація електростанції, 49 держав та Євроатом звернулися до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, що росія має залишити Запорізьку АЕС.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

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"Ризики на Запорізькій АЕС залишатимуться високими, поки на стації перебуватимуть російські військові та персонал "Росатому". Росія повинна залишити ЗАЕС. Із такою заявою до Ради керівників МАГАТЕ сьогодні вийшли 49 держав та Євроатом. Нічні обстріли росією енергетичної інфраструктури України, внаслідок чого вже вшосте за час повномасштабної війни була знеструмлена ЗАЕС, є черговим цьому підтвердженням", — написав Шмигаль.

За словами очільника українського уряду, у своїй заяві країни також закликають припинити обстріл українських енергетичних об'єктів і наголошують на важливості відновлення контролю над усіма ядерними об'єктами в межах міжнародно визнаних кордонів.

"Крім того, міжнародні делегації наполягають на притягненні Росії до відповідальності за неодноразове нехтування принципами ядерної безпеки. Вдячні нашим партнерам за практичні кроки та закликаємо до подальших санкцій. Ядерний тероризм і шантаж росії повинні бути припинені", - підсумував він.

Нагадаємо, нічний ракетний обстріл України знову поставив світ на межу ядерної катастрофи. Російські ракети пошкодили останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.

Як відомо, сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.