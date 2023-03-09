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Українські фахівці відновили електроживлення Запорізької АЕС

9 березня 2023 15:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Після обстрілу 9 березня Запорізька АЕС була знеструмлена
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Фахівцям української енергетичної компанії Укренерго вдалося відновити електроживлення Запорізької АЕС. Атомна станція була знеструмлена внаслідок ракетної атаки з боку росії. 

Про це йдеться у повідомленні Укренерго

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Що відомо

"Фахівці Укренерго відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами", — йдеться у повідомленні. 

Також зазначається, що ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, нічний ракетний обстріл України знову поставив світ на межу ядерної катастрофи. Російські ракети пошкодили останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.

Як відомо, сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Після сьогоднішньої ракетної атаки рф у зв'язку з ризиками, які несе для України та світу російська окупація електростанції, 49 держав та Євроатом звернулися до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, що росія має залишити Запорізьку АЕС. 

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