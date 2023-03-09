Українські фахівці відновили електроживлення Запорізької АЕС

Після обстрілу 9 березня Запорізька АЕС була знеструмлена

Фахівцям української енергетичної компанії Укренерго вдалося відновити електроживлення Запорізької АЕС. Атомна станція була знеструмлена внаслідок ракетної атаки з боку росії.

Про це йдеться у повідомленні Укренерго.

Що відомо

"Фахівці Укренерго відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами", — йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України.

Нагадаємо, нічний ракетний обстріл України знову поставив світ на межу ядерної катастрофи. Російські ракети пошкодили останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.

Як відомо, сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Після сьогоднішньої ракетної атаки рф у зв'язку з ризиками, які несе для України та світу російська окупація електростанції, 49 держав та Євроатом звернулися до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, що росія має залишити Запорізьку АЕС.