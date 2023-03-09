Українські фахівці відновили електроживлення Запорізької АЕС
Фахівцям української енергетичної компанії Укренерго вдалося відновити електроживлення Запорізької АЕС. Атомна станція була знеструмлена внаслідок ракетної атаки з боку росії.
Про це йдеться у повідомленні Укренерго.
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Що відомо
"Фахівці Укренерго відновили енергоживлення Запорізької АЕС, перерване сьогоднішніми ракетними ударами", — йдеться у повідомленні.
Також зазначається, що ЗАЕС переходить з дизель-генераторів на отримання електроенергії для власних потреб з Об’єднаної енергосистеми України.
Нагадаємо, нічний ракетний обстріл України знову поставив світ на межу ядерної катастрофи. Російські ракети пошкодили останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.
Як відомо, сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.
Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.
Після сьогоднішньої ракетної атаки рф у зв'язку з ризиками, які несе для України та світу російська окупація електростанції, 49 держав та Євроатом звернулися до Ради керівників МАГАТЕ із заявою, що росія має залишити Запорізьку АЕС.