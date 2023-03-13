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В оккупации катастрофически не хватает специалистов, которые могут работать на ЗАЭС, — Генштаб

13 марта 2023 19:03
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Запорожская АЭС находится под контролем россиян с первых дней полномасштабного вторжения
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Российские оккупанты столкнулись с существенным дефицитом кадров для работы на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В то же время у работников "Росатома", прибывших для работы на станции из россии, истекли контракты.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ.

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Как рассказали в Генштабе, у работников "Росатома" на ЗАЭС закончились контракты, при этом оккупационные власти отказывают им как в продлении контракта, так и в возвращении на родину.

"Во временно захваченном россией городе Энергодар, на Запорожской АЭС, катастрофически растет дефицит профессиональных работников, которые могут обеспечить жизнедеятельность атомной электростанции. После того, как на АЭС российские оккупанты трудоустроили лиц без соответствующего образования и стажа, у российских представителей "Росатома" истек срок контракта. В то же время в подписании нового или продлении действующего контракта им отказано. Также отказано в возвращении в россию, поскольку работать на АЭС особо некому", — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркивают, что такие решения оккупантов "могут привести к непредсказуемым последствиям".

Напомним, ракетный обстрел Украины 9 марта снова поставил мир на грань ядерной катастрофы. Российские ракеты повредили последнюю линию электропередач, питавшую Запорожскую атомную электростанцию.

Через некоторое время украинские специалисты возобновили электропитание Запорожской АЭС.

После ракетной атаки рф в связи с рисками, которые несет для Украины и мира российская оккупация электростанции, 49 государств и Евроатом обратились в Совет руководителей МАГАТЭ с заявлением, что россия должна покинуть Запорожскую АЭС.

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