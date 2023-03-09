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​​​​​​​Російський обстріл пошкодив останню лінію, яка живила ЗАЕС

9 березня 2023 07:36
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко
Запорізька атомна станція зараз працює на дизельних генераторах
vladymyr-mylenko.jpg - Володимир Миленко

Нічний ракетний обстріл України знову поставив світ на грань ядерної катастрофи. Російські ракети пошкодили останню лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

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Проблеми на ЗАЕС

У результати масованого нічного ракетного обстрілу російські окупанти пошкодили останню високовольтну лінію електропередач, яка живила Запорізьку атомну електростанцію.

Зараз ЗАЕС працює на запасних дизельних генераторах, які зможуть живити станцію, допоки не закінчаться запаси пального.

Світ на межі катастрофи

Міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що такі дії російських загарбників ставлять світ на межу ядерної катастрофи. 

"І це наступного  дня після перемовин з ООН про демілітаризацію ЗАЕС", — нагадав Галущенко. 

Нагадаємо, що сьогодні, 9 березня, уночі ворог завдав масованого ракетного удару по території України.

Було зафіксовано "прильоти" у кількох регіонах, зокрема потужний вибух було чутно і у столиці.

Через знеструмлення частини ділянок Укрзалізниці півтора десятки пасажирських поїздів рухаються із запізненням, десять із них запізнюють більш ніж на годину.

Фото з відкритих джерел

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