Зеленський разом з очільником МАГАТЕ приїхав на Дніпровську ГЕС

Володимир Зеленський зустрівся з главою МАГАТЕ

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі прибув з візитом в Україну. Він вже зустрівся з Президентом Володимиром Зеленським та оглянув пошкодження Дніпровської ГЕС у Запоріжжі.

Про це Рафаель Гроссі повідомив у Twitter.

Подробиці

"Дніпровська ГЕС є невід’ємною частиною системи забезпечення ядерної безпеки Запорізької АЕС. Володимир Зеленський показав мені останні пошкодження дамби", — написав він.

Гроссі також заявив про повну підтримку МАГАТЕ щодо ядерних об’єктів України.

The #Dnieper hydroelectric station is an essential part of the system that sustains the nuclear safety of the #Zaporizhzhya nuclear power plant. 🇺🇦@ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 27, 2023

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує найближчим часом відвідати Запорізьку атомну електростанцію.

Раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції більше не розглядається. Він зазначив, що це рішення пов'язане з труднощами, які виникнуть під час верифікації в такій зоні, а також з мілітаризацією території навколо неї.

Також відомо, що Президент України Володимир Зеленський наразі перебуває з робочим візитом у Запорізькій області.