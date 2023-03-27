Зеленский вместе с главой МАГАТЭ приехал на Днепровскую ГЭС

Владимир Зеленский встретился с главой МАГАТЭ

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Украину. Он уже встретился с Президентом Владимиром Зеленским и осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье.

Об этом Рафаэль Гросси сообщил в Twitter.

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"Днепровская ГЭС является неотъемлемой частью системы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС. Владимир Зеленский показал мне последние повреждения дамбы", — написал он.

Гросси также заявил о полной поддержке МАГАТЭ по ядерным объектам Украины.

В #Днипер hydroelectric station es essential part of the system that sustains nuclear sefety of #Zaporizhzhya nuclear power plant. 🇺🇦 @ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2 — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) 27 марта, 2023

Напомним, ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует в ближайшее время посетить Запорожскую атомную электростанцию.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается. Он отметил, что это решение связано с трудностями, которые возникнут при верификации в такой зоне, а также с милитаризацией территории вокруг нее.

Также известно, что Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Запорожской области.