Зеленский вместе с главой МАГАТЭ приехал на Днепровскую ГЭС
Гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси прибыл с визитом в Украину. Он уже встретился с Президентом Владимиром Зеленским и осмотрел повреждение Днепровской ГЭС в Запорожье.
Об этом Рафаэль Гросси сообщил в Twitter.
-
В КНЕУ впервые будут преподавать студентам, как работать с открытыми данными
-
В Киеве три дня подряд фиксировали температурные рекорды
-
СТБ отложил показ сериала с российским актером: реакция украинцев
-
Во Львове на Лычаковском кладбище начали эксгумацию древних захоронений
-
Немецкие танки Leopard прибыли в Украину: детали
-
В Одесской области наказали горе-поджигателя: нарушитель оплатит штраф
-
На Буковине мужчина переоделся в пограничника, чтобы помогать уклонистам
-
В Киеве правоохранители "накрыли" пять нелегальных игорных заведений
-
Полиция обнародовала новые данные о пострадавших после обстрела Славянска
-
Бывший чемпион набросился на Фьюри из-за Усика
Подробности
"Днепровская ГЭС является неотъемлемой частью системы обеспечения ядерной безопасности Запорожской АЭС. Владимир Зеленский показал мне последние повреждения дамбы", — написал он.
Гросси также заявил о полной поддержке МАГАТЭ по ядерным объектам Украины.
В #Днипер hydroelectric station es essential part of the system that sustains nuclear sefety of #Zaporizhzhya nuclear power plant. 🇺🇦 @ZelenskyyUa showed me the recent damage suffered by the dam pic.twitter.com/sOwEngvrx2— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) 27 марта, 2023
Напомним, ранее сообщалось, что генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует в ближайшее время посетить Запорожскую атомную электростанцию.
Ранее генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается. Он отметил, что это решение связано с трудностями, которые возникнут при верификации в такой зоне, а также с милитаризацией территории вокруг нее.
Также известно, что Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочим визитом в Запорожской области.