Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции больше не рассматривается. Он отметил, что это решение связано с трудностями, которые возникнут при процессе верификации в такой зоне, а также с милитаризацией территории вокруг нее.

Об этом Гросси сказал на семинаре в Американском неправительственном совете по международным отношениям.

ЗАЭС

Гросси отметил, что в настоящее время речь идет о прекращении боевых действий вокруг станции.

Ранее МАГАТЭ сообщило об угрозе отключения Запорожской атомной электростанции от последней резервной линии электропередач. Это стало возможным из-за продолжающегося конфликта на востоке Украины, который привел к повреждению линий электропередачи. Это создает серьезную угрозу для безопасности электростанции и всего региона.

Однако создание демилитаризованной зоны вокруг Запорожской атомной электростанции, которая была рассматриваемой ранее, не будет реализовано из-за сложностей, связанных с процессом верификации и милитаризацией территории вокруг нее. Вместо этого МАГАТЭ сосредоточится на обеспечении безопасности электростанции и прекращении боевых действий вокруг нее.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский настаивает на поиске механизмов для освобождения Запорожской атомной станции от российских захватчиков, поскольку ни один международный институт не может решить этот вопрос.