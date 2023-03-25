Гендиректор МАГАТЕ анонсував візит на Запорізьку АЕС

Рафаель Гроссі

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати Запорізьку атомну електростанцію. Візит запланований на наступний тиждень.

Про це повідомляється на сайті організації.

Що відомо

Як зазначається, Гроссі хоче особисто оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою на ЗАЕС, а також підкреслити нагальну необхідність захистити станцію на тлі військового конфлікту в Україні. Цей візит стане другим приїздом Гроссі на ядерний об’єкт та першим із того часу, як 1 вересня минулого року він встановив постійну присутність експертів агентства на ЗАЕС.

"Я вирішив ще раз з'їздити на Запорізьку АЕС, щоб на власні очі побачити, як змінилася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об'єкт у цих безпрецедентних та дуже складних умовах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти знизити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні", — сказав Гроссі.

Як наголосив очільник організації, попри те, що місія МАГАТЕ працює на майданчику станції вже сім місяців, ситуація на Запорізькій АЕС, як і раніше, залишається нестабільною.

"Загрози ядерній безпеці надто очевидні, як і необхідність діяти зараз, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров'я та довкілля людей в Україні та за її межами. Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту станції", — сказав він.

Нагадаємо, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції більше не розглядається. Він зазначив, що це рішення пов'язане з труднощами, які виникнуть під час верифікації в такій зоні, а також з мілітаризацією території навколо неї.

Також МАГАТЕ раніше заявило про можливу роботу Росатому щодо відновлення трьох ліній електропередач на Запорізькій атомній електростанції, що може посилити контроль росії над Запорізькою АЕС.

Фото: LEONHARD FOEGER/REUTERS