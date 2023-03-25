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Гендиректор МАГАТЕ анонсував візит на Запорізьку АЕС

25 березня 2023 19:08
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Рафаель Гроссі
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати Запорізьку атомну електростанцію. Візит запланований на наступний тиждень. 

Про це повідомляється на сайті організації.

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Що відомо

Як зазначається, Гроссі хоче особисто оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою на ЗАЕС, а також підкреслити нагальну необхідність захистити станцію на тлі військового конфлікту в Україні. Цей візит стане другим приїздом Гроссі на ядерний об’єкт та першим із того часу, як 1 вересня минулого року він встановив постійну присутність експертів агентства на ЗАЕС.

"Я вирішив ще раз з'їздити на Запорізьку АЕС, щоб на власні очі побачити, як змінилася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об'єкт у цих безпрецедентних та дуже складних умовах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти знизити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні", — сказав Гроссі.

Як наголосив очільник організації, попри те, що місія МАГАТЕ працює на майданчику станції вже сім місяців, ситуація на Запорізькій АЕС, як і раніше, залишається нестабільною.

"Загрози ядерній безпеці надто очевидні, як і необхідність діяти зараз, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров'я та довкілля людей в Україні та за її межами. Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту станції", — сказав він. 

Нагадаємо, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції більше не розглядається. Він зазначив, що це рішення пов'язане з труднощами, які виникнуть під час верифікації в такій зоні, а також з мілітаризацією території навколо неї.

Також МАГАТЕ раніше заявило про можливу роботу Росатому щодо відновлення трьох ліній електропередач на Запорізькій атомній електростанції, що може посилити контроль росії над Запорізькою АЕС.

Фото: LEONHARD FOEGER/REUTERS

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