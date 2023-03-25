Гендиректор МАГАТЕ анонсував візит на Запорізьку АЕС
Генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі планує відвідати Запорізьку атомну електростанцію. Візит запланований на наступний тиждень.
Про це повідомляється на сайті організації.
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Що відомо
Як зазначається, Гроссі хоче особисто оцінити серйозність ситуації з ядерною безпекою на ЗАЕС, а також підкреслити нагальну необхідність захистити станцію на тлі військового конфлікту в Україні. Цей візит стане другим приїздом Гроссі на ядерний об’єкт та першим із того часу, як 1 вересня минулого року він встановив постійну присутність експертів агентства на ЗАЕС.
"Я вирішив ще раз з'їздити на Запорізьку АЕС, щоб на власні очі побачити, як змінилася ситуація з вересня, і поговорити з тими, хто експлуатує об'єкт у цих безпрецедентних та дуже складних умовах. Я, як і раніше, сповнений рішучості продовжувати робити все, що в моїх силах, щоб допомогти знизити ризик ядерної аварії під час трагічної війни в Україні", — сказав Гроссі.
Як наголосив очільник організації, попри те, що місія МАГАТЕ працює на майданчику станції вже сім місяців, ситуація на Запорізькій АЕС, як і раніше, залишається нестабільною.
"Загрози ядерній безпеці надто очевидні, як і необхідність діяти зараз, щоб запобігти аварії з потенційними радіологічними наслідками для здоров'я та довкілля людей в Україні та за її межами. Тому я продовжую працювати над пропозицією щодо захисту станції", — сказав він.
Нагадаємо, раніше генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що створення демілітаризованої зони навколо Запорізької атомної електростанції більше не розглядається. Він зазначив, що це рішення пов'язане з труднощами, які виникнуть під час верифікації в такій зоні, а також з мілітаризацією території навколо неї.
Також МАГАТЕ раніше заявило про можливу роботу Росатому щодо відновлення трьох ліній електропередач на Запорізькій атомній електростанції, що може посилити контроль росії над Запорізькою АЕС.
Фото: LEONHARD FOEGER/REUTERS