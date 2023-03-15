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Залужний провів переговори з головою Збройних сил Франції: ключові питання

15 березня 2023 20:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Валерій Залужний
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

У середу, 15 березня, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром. Сторони обговорили, зокрема, посилення протиповітряної оборони України. 

Про це Валерій Залужний повідомив у Telegram.

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Подробиці переговорів

"Розповів про стан справ на передовій: атаки противника не припиняються по всьому фронту", — йдеться у повідомленні.

Залужний пояснив, що українські захисники героїчно чинять опір окупантам. Він наголосив, що ситуація контрольована, попри складність.

"Також обговорили питання щодо посилення ППО та підготовки українських військових. Домовилися розвивати співпрацю та підтримувати діалог і надалі", — додав головнокомандувач ЗСУ.

Окремо Залужний подякував генералу Бюркару, уряду і всьому народу Франції.

Нагадаємо, у середу, 15 березня, відбулося десяте засідання "Рамштайн" в онлайн-форматі. Учасники обговорили питання, пов'язані із посиленням ППО, постачанням боєприпасів та інші важливі теми.

Також раніше повідомлялося, що Україна вже навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Українські військові проходять навчання управління системою.

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