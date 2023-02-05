ППО SAMP-T - Франція та Італія надасть Україні військову допомогу

ППО SAMP-T

Україна вже навесні отримає від Франції та Італії комплекси протиповітряної оборони SAMP-T. Українські військові вже рушили на навчання управління системою.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

ППО для України

"Негайно ухвалив рішення про відрядження необхідної кількості підрозділів зенітних ракетних військ на навчання. І вони вже в дорозі", — сказав командувач Повітряних сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Також він подякував Франції та Італії за посилення протиповітряної оборони України. За його словами, українські військові закінчать навчання навесні та разом із системами SAMP-T повернуться до України.

"Чекаємо на наших фахівців з нетерпінням, тому що навесні вони повернуться в Україну не з порожніми руками, а зі знаннями, вміннями та комплексами SAMP/T-Mamba", — зазначив Олещук.

Нагадаємо, що Україна та Італія планують розпочинати нове двостороннє енергетичне партнерство. Воно сприятиме реалізації сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій та проєктів у ході післявоєнного відновлення України.

Також повідомлялося, що Франція планує направити в Україну перші обіцяні бойові броньовані машини AMX-10RC — "легкі колісні танки" — вже на початку лютого.