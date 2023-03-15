Резніков розповів про результати засідання "Рамштайн-10"
У середу, 15 березня, відбулося десяте засідання "Рамштайн" в онлайн-форматі. Учасники обговорили питання, пов'язані із посиленням ППО, постачанням боєприпасів та інші важливі теми.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
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Засідання Рамштайн
Міністр оборони України Олексій Резніков поділився оптимістичними враженнями від цієї події.
Міністр зазначив, що "Рамштайн-10" приніс багато користі, включаючи посилення ППО, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака".
Він також висловив подяку міністру оборони США Остіну Ллойду за його лідерство та друзям з антикремлівської коаліції за їхню готовність підтримувати Україну до перемоги у війні.
Таким чином, засідання "Рамштайн-10" стало важливим заходом для України та її партнерів у боротьбі за безпеку та захист суверенітету країни. Однак, попри оптимістичні заяви, конфлікт на сході України продовжується, і багато питань залишаються відкритими.
#Ramstein 10 inspires optimism:— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) March 15, 2023
strengthening air defense, ammo supplies, trainings & forming an “armored fist”.
Будь ласка, @SecDef для вашого outstanding leadership and friends from the anti-kremlin coalition for your willingness to stand with Ukraine until our victory.
Нагадаємо, нещодавно Олексій Резніков розповів, що робитиме Україна, якщо Китай відкрито допомагатиме росії. Україна наполягатиме на західних санкціях проти КНР.