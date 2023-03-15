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Резніков розповів про результати засідання "Рамштайн-10"

15 березня 2023 19:49
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Міністр оборони Олексій Резніков
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

У середу, 15 березня, відбулося десяте засідання "Рамштайн" в онлайн-форматі. Учасники обговорили питання, пов'язані із посиленням ППО, постачанням боєприпасів та інші важливі теми.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

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Засідання Рамштайн

Міністр оборони України Олексій Резніков поділився оптимістичними враженнями від цієї події.

Міністр зазначив, що "Рамштайн-10" приніс багато користі, включаючи посилення ППО, постачання боєприпасів, навчання та формування "броньованого кулака".

Він також висловив подяку міністру оборони США Остіну Ллойду за його лідерство та друзям з антикремлівської коаліції за їхню готовність підтримувати Україну до перемоги у війні.

Таким чином, засідання "Рамштайн-10" стало важливим заходом для України та її партнерів у боротьбі за безпеку та захист суверенітету країни. Однак, попри оптимістичні заяви, конфлікт на сході України продовжується, і багато питань залишаються відкритими.

Нагадаємо, нещодавно Олексій Резніков розповів, що робитиме Україна, якщо Китай відкрито допомагатиме росії. Україна наполягатиме на західних санкціях проти КНР.

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