Залужный провел переговоры с главой Вооруженных сил Франции: ключевые вопросы
В среду 15 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьери Бюркаром. Стороны обсудили, в частности, усиление противовоздушной обороны Украины.
Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram.
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Подробности переговоров
"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту", — говорится в сообщении.
Залужный объяснил, что украинские защитники героически сопротивляются оккупантам. Он подчеркнул, что ситуация контролируемая, несмотря на сложность.
"Также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше", — добавил главнокомандующий ВСУ.
Отдельно Залужный поблагодарил генерала Бюркара, правительства и весь народ Франции.
Напомним, в среду, 15 марта, прошло десятое заседание "Рамштайна" в онлайн-формате. Участники обсудили вопросы, связанные с усилением ПВО, снабжением боеприпасами и другими важными темами.
Ранее сообщалось, что Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Украинские военные проходят обучение управлению системой.