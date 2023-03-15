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Залужный провел переговоры с главой Вооруженных сил Франции: ключевые вопросы

15 марта 2023 20:39
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Валерий Залужный
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

В среду 15 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьери Бюркаром. Стороны обсудили, в частности, усиление противовоздушной обороны Украины.

Об этом Валерий Залужный сообщил в Telegram.

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Подробности переговоров

"Рассказал о положении дел на передовой: атаки противника не прекращаются по всему фронту", — говорится в сообщении.

Залужный объяснил, что украинские защитники героически сопротивляются оккупантам. Он подчеркнул, что ситуация контролируемая, несмотря на сложность.

"Также обсудили вопросы усиления ПВО и подготовки украинских военных. Договорились развивать сотрудничество и поддерживать диалог и дальше", — добавил главнокомандующий ВСУ.

Отдельно Залужный поблагодарил генерала Бюркара, правительства и весь народ Франции.

Напомним, в среду, 15 марта, прошло десятое заседание "Рамштайна" в онлайн-формате. Участники обсудили вопросы, связанные с усилением ПВО, снабжением боеприпасами и другими важными темами.

Ранее сообщалось, что Украина уже весной получит от Франции и Италии комплексы противовоздушной обороны SAMP-T. Украинские военные проходят обучение управлению системой.

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