Ракетна атака росії 18 лютого: у ЗСУ пояснили причини зміни тактики

Сьогодні, 18 лютого, зафіксовано приліт ракети у Хмельницькому

У суботу, 18 лютого, російські окупанти здійснили нетипову атаку. Вони запустили лише чотири ракети, дві з яких було знищено засобами української протиповітряної оборони.

З чим може бути пов'язана зміна тактики ракетних ударів рф, пояснив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Нова тактика

Ігнат припустив, що запускаючи по декілька ракет, росіяни хочуть тримати українців у постійній напрузі перед річницею повномасштабного вторгнення в Україну, 24 лютого.

Він відзначив, що російська армія змінює тактику завдання ракетних ударів, запускаючи ракети вночі, чого давно вже не спостерігалося, та здійснюючи поодинокі удари замість масованих.

Наближення "сакральної дати"

На думку речника Повітряних сил, такі ракетні удари пов'язані з наближенням річниці повномасштабного вторгнення рф.

"Усі зараз говорять про "сакральні дати", що наближаються, — 23 лютого і наступний день, річниця вторгнення на нашу землю", — сказав Ігнат,

Окрім того, він припускає, що такий "рваний ритм" завдавання ударів малою кількістю ракет можна пояснити недостатньої кількості зброї у держави-агресорки.

"Могли би більше – обов'язково вдарили б сильніше і більшою кількістю ракет, це очевидно", — зауважив Ігнат.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що росія не полишає спроб залякати мирне населення України. Лише за одну добу окупанти атакували 10 областей.

18 лютого окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькому. Внаслідок обстрілу дві людини отримали поранення. Також пошкоджено десять багатоповерхівок та заклади освіти.

Раніше в пресслужбі НАЕК "Енергоатом" повідомляли, що дві російські крилаті ракети пролетіли небезпечно близько від Південноукраїнської АЕС.