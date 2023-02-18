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Генштаб повідомив про наслідки сьогоднішньої атаки рф та попередив про загрозу нових ударів

18 лютого 2023 18:59
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Зведення Генштабу ЗСУ 18 лютого: ворог веде наступ на п'яти напрямках фронту
Росія завдала ракетного удару по Україні сьогодні, 18 лютого
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Російські загарбники посилюють ракетні удари по території України. Також ворог веде наступальні дії на п'яти напрямках фронту. 

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ

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Атаки ворога

Російська федерація протягом доби завдала 16 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Хмельницький та населеного пункту Українськ Донецької області. Внаслідок чого є пошкодження житлових будинків та жертви серед цивільного населення. Крім того, ворог завдав чотирьох авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

"Загроза подальших ударів російською федерацією залишається високою по всій території України", — наголошують у Генштабі.

Успіхи ЗСУ

Авіація Сил оборони протягом доби завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також Сили оборони протягом поточної доби знищили дві крилаті ракети "Калібр".

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони України також уразили один район зосередження живої сили противника.

Ситуація на оперативних напрямках

"Ворог не відмовляється від своїх загарбницьких планів, попри значні втрати. Основні зусилля зосереджує на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Шахтарському напрямках", — зазначається у повідомленні. 

  • На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках наступальних угруповань противника не виявлено. Ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них - Ветеринарне, Козача Лопань, Стрілеча, Огірцеве, Веселе, Красне Перше на Харківщині.
  • На Куп’янському та Лиманському напрямках противник здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Гряниківка, Куп’янськ, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Невське, Червонопопівка, Діброва, Білогорівка Луганської області та Спірне - Донецької.
  • На Бахмутському напрямку обстрілів зазнали понад 18 районів населених пунктів, зокрема, Залізнянське, Бахмут, Іванівське, Кліщіївка, Курдюмівка та Нью-Йорк Донецької області.
  • На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник здійснив артилерійські обстріли 13 районів населених пунктів. Серед них - Авдіївка, Водяне, Веселе, Невельське, Георгіївка, Мар’їнка, Богоявленка, Велика Новосілка, Золота Нива, Вугледар та Нескучне Донецької області.
  • На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка Донецької області та Малинівка, Степове, Малі Щербаки, Новоданилівка, Мала Токмачка і Білогір’я - Запорізької.
  • На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 20 населених пунктів, включаючи Берислав, Козацьке, Веселе, Антонівка, Велетенське та Берегове Херсонської області.

"З метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних Сил України серед цивільного населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області, противник здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм територій. Ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти", — йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що росія не полишає спроб залякати мирне населення України. Лише за одну добу окупанти атакували 10 областей.

18 лютого окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькому. Внаслідок обстрілу дві людини отримали поранення. Також пошкоджено десять багатоповерхівок та заклади освіти.

Раніше в пресслужбі НАЕК "Енергоатом" повідомляли, що дві російські крилаті ракети пролетіли небезпечно близько від Південноукраїнської АЕС.

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