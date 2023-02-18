Ракетная атака россии 18 февраля: в ВСУ объяснили причины смены тактики

Сегодня, 18 февраля, зафиксирован прилет ракеты в Хмельницком

В субботу, 18 февраля, российские оккупанты совершили нетипичную атаку. Они запустили всего четыре ракеты, две из которых были уничтожены средствами украинской противовоздушной обороны.

С чем может быть связано изменение тактики ракетных ударов россии, пояснил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

Новая тактика

Игнат предположил, что запуская несколько ракет, россияне хотят держать украинцев в постоянном напряжении перед годовщиной полномасштабного вторжения в Украину, 24 февраля.

Он отметил, что российская армия изменяет тактику нанесения ракетных ударов, запуская ракеты ночью, чего давно уже не наблюдалось, и совершая единичные удары вместо массированных.

Приближение "сакральной даты"

По мнению спикера Воздушных сил, такие ракетные удары связаны с приближением годовщины полномасштабного вторжения россии.

"Все сейчас говорят о приближающихся "сакральных датах" — 23 февраля и следующий день, годовщина вторжения на нашу землю", — сказал Игнат.

Кроме того, он предполагает, что такой "рваный ритм" нанесения ударов малым количеством ракет можно объяснить недостаточным количеством оружия у государства-агрессора.

"Могли бы больше — обязательно ударили бы сильнее и большим количеством ракет, это очевидно", — заметил Игнат.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что россия не оставляет попыток запугать мирное население Украины. Только за сутки кафиры атаковали 10 областей.

18 февраля оккупанты нанесли ракетный удар по Хмельницкому. В результате обстрела два человека получили ранения. Также повреждены десять многоэтажек и учебные заведения.

Ранее в пресс-службе НАЭК "Энергоатом" сообщали, что две российские крылатые ракеты пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС.