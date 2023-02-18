Дві крилаті ракети рф ледь не влучили у реактор Південноукраїнської АЕС, — Енергоатом

Росія здійснила черговий акт ядерного тероризму

Росія знову погрожує всьому світу ядерною катастрофою. Сьогодні під час ранкового обстрілу рф запустила дві крилаті ракети, які пролетіли небезпечно близько від Південноукраїнської АЕС.

Про це інформує пресслужба НАЕК "Енергоатом".

Що відомо

Сьогодні, 18 лютого, дві російські ракети пролетіли над Південноукраїнською АЕС. Примітно, що вони були небезпечно близько до ядерного об'єкта, що могло спричинити ядерну катастрофу.

Зазначається, що повітряні об’єкти рухалися руслом Південного Бугу в напрямку Первомайська Миколаївської області.

"Загроза поцілити в реактор з можливими наслідками — ядерною катастрофою — знову була високою", — йдеться у повідомленні Енергоатому.

Окрім того, у компанії вчергове звернулися до МАГАТЕ з вимогою вжити всіх можливих заходів для припинення ядерного тероризму рф, виводу військових формувань росії з території Запорізької станції та встановлення демілітаризованої зони навколо неї, а також безпольотної – над усіма атомними об’єктами України.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Хмельницькому. Внаслідок обстрілу дві людини отримали поранення. Також пошкоджено десять багатоповерхівок та заклади освіти.