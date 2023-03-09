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Украинские специалисты возобновили электропитание Запорожской АЭС

9 марта 2023 15:36
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
После обстрела 9 марта Запорожская АЭС была обесточена
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Специалистам украинской энергетической компании Укрэнерго удалось восстановить электропитание Запорожской АЭС. Атомная станция была обесточена в результате ракетной атаки со стороны россии.

Об этом говорится в сообщении Укрэнерго.

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Что известно

"Специалисты Укрэнерго возобновили энергопитание Запорожской АЭС, прерванное сегодняшними ракетными ударами", — говорится в сообщении.

Также отмечается, что ЗАЭС переходит с дизель-генераторов на получение электроэнергии для собственных нужд Объединенной энергосистемы Украины.

Напомним, ночной ракетный обстрел Украины снова поставил мир на грань ядерной катастрофы. Российские ракеты повредили последнюю линию электропередач, питавшую Запорожскую атомную электростанцию.

Как известно, сегодня, 9 марта, ночью враг нанес массированный ракетный удар по территории Украины.

Были зафиксированы "прилеты" в нескольких регионах, в том числе мощный взрыв был слышен и в столице.

После сегодняшней ракетной атаки рф в связи с рисками, которые несет для Украины и мира российская оккупация электростанции, 49 государств и Евроатом обратились в Совет руководителей МАГАТЭ с заявлением, что россия должна покинуть Запорожскую АЭС.

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