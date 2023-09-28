Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ , — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський. Фото: ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна увійшла до складу Ради керуючих МАГАТЕ на 2023–2025 роки. Він подякував кожній країні, яка надала підтримку щодо української заявки.

Про це він повідомив у Twitter.

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Надійний міжнародний партнер

За його словами, наша держава продовжує бути надійним партнером саме у галузі атомної енергетики.

"Ми докладемо всіх зусиль для посилення важливої ролі МАГАТЕ та зміцнення ядерної безпеки й захищеності. Ми всі маємо працювати разом — усі у світі, хто цінує безпеку, — щоб покласти край усім видам ядерного шантажу, які Росія намагається зробити нормою", — запевнив Зеленський.

Він додав, що ядерна та радіаційна безпека повинні бути гарантованими.

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Ситуація на Запорізькій АЕС

Раніше ми повідомляли, що міжнародні органи регулювання не здатні належним чином контролювати ситуацію на Запорізькій атомній станції, яка перебуває під контролем російських окупантів. Через це існує ризик небезпечної ядерної кризи на об'єкті.

Також міністр енергетики Герман Галущенко звернув увагу партнерів на те, що ситуація довкола окупованої росіянами Запорізької АЕС є досить напруженою і становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не тільки України, але і всього європейського континенту. Так, дії окупантів можуть призвести до ядерного інциденту.

Нагадаємо, нещодавно Рафаеля Маріано Гроссі повторно призначили на посаду генерального директора Міжнародного агентства з ядерної енергії. Він працюватиме на цій посаді ще наступні чотири роки.