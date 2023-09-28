"МАГАТЕ ризикує ядерною кризою": у Greenpeace зробили гучну заяву щодо ЗАЕС

Російський окупант на ЗАЕС. Фото: Reuters

Міжнародні органи регулювання не здатні належним чином контролювати ситуацію на Запорізькій атомній станції, яка перебуває під контролем російських окупантів. Через це існує ризик небезпечної ядерної кризи на об'єкті.

Про це йдеться у звіті організації Greenpeace.

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Гучна заява Greenpeace

"МАГАТЕ ризикує нормалізувати те, що залишається небезпечною ядерною кризою, безпрецедентною в історії ядерної енергетики, одночасно перебільшуючи її фактичний вплив на події на місцях", — кажуть фахівці Greenpeace.

Згідно з висновками організації, МАГАТЕ має недостатню кількість інспекторів на Запорізькій АЕС. Адже, їх всього четверо, доступ яких до станції постійно обмежують росіяни.

У Greenpeace стверджують, що МАГАТЕ не може "виконувати свої обов’язки в рамках свого мандата", але не визнає це публічно.

Окрім цього, як йдеться у звіті, більшість російських військових сил та оборонних засобів на об'єкті прихована. Також є ймовірність, що окупанти використовуватимуть близькість атомної електростанції як щит, щоб стримати вогонь.

Реакція МАГАТЕ

Своєю чергою, у МАГАТЕ відмовилися коментувати звіт Greenpeace. Однак, там підкреслили, що інспектори перебувають на майданчику з вересня 2022 року і без їх "світ не мав би незалежного джерела інформації про найбільшу атомну електростанцію Європи".

Нагадаємо, Герман Галущенко звернув увагу партнерів на те, що ситуація довкола окупованої росіянами Запорізької АЕС є досить напруженою і становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не тільки України, але і всього європейського континенту. Так, дії окупантів можуть призвести до ядерного інциденту.

Також ми писали, що російські терористи досі використовують Запорізьку АЕС для зберігання зброї та обстрілів мирних міст. Також окупанти можуть використати АЕС для здійснення терористичного акту.