Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow "МАГАТЕ ризикує ядерною кризою": у Greenpeace зробили гучну заяву щодо ЗАЕС arrow

"МАГАТЕ ризикує ядерною кризою": у Greenpeace зробили гучну заяву щодо ЗАЕС

28 вересня 2023 10:55
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
"МАГАТЕ ризикує ядерною кризою": у Greenpeace зробили гучну заяву щодо ЗАЕС
Російський окупант на ЗАЕС. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Міжнародні органи регулювання не здатні належним чином контролювати ситуацію на Запорізькій атомній станції, яка перебуває під контролем російських окупантів. Через це існує ризик небезпечної ядерної кризи на об'єкті. 

Про це йдеться у звіті організації Greenpeace.

Читайте також:

Гучна заява Greenpeace

"МАГАТЕ ризикує нормалізувати те, що залишається небезпечною ядерною кризою, безпрецедентною в історії ядерної енергетики, одночасно перебільшуючи її фактичний вплив на події на місцях", — кажуть фахівці Greenpeace.

Згідно з висновками організації, МАГАТЕ має недостатню кількість інспекторів на Запорізькій АЕС. Адже, їх всього четверо, доступ яких до станції постійно обмежують росіяни. 

У Greenpeace стверджують, що МАГАТЕ не може "виконувати свої обов’язки в рамках свого мандата", але не визнає це публічно. 

Окрім цього, як йдеться у звіті, більшість російських військових сил та оборонних засобів на об'єкті прихована. Також є ймовірність, що окупанти використовуватимуть близькість атомної електростанції як щит, щоб стримати вогонь. 

Реакція МАГАТЕ

Своєю чергою, у МАГАТЕ відмовилися коментувати звіт Greenpeace. Однак, там підкреслили, що інспектори перебувають на майданчику з вересня 2022 року і без їх "світ не мав би незалежного джерела інформації про найбільшу атомну електростанцію Європи".

Нагадаємо,  Герман Галущенко звернув увагу партнерів на те, що ситуація довкола окупованої росіянами Запорізької АЕС є досить напруженою і становить потенційну загрозу для ядерної безпеки не тільки України, але і всього європейського континенту. Так, дії окупантів можуть призвести до ядерного інциденту.

Також ми писали, що російські терористи досі використовують Запорізьку АЕС для зберігання зброї та обстрілів мирних міст. Також окупанти можуть використати АЕС для здійснення терористичного акту.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

11:51 Столичний суд остаточно встановив громадянство Коломойського

06:10 Пенсії підвищать на 500 грн: хто з українців має право на доплату

10:53 "Є наказ": в Україні починають масово відраховувати студентів

17:38 Уманські правоохоронці видворили 50-річного громадянина Ізраїлю: що відомо

Оновлено

14:23 Зміни в оплаті комуналки: Нафтогаз зробив важливе попередження

None

Багатші за членів Уряду. Скільки заробляють в Міністерстві стратегічних галузей промисловості

22:50 У ДБР жорстко розкритикували роботу ТЦК: в чому справа

13:45 Били і пакували в авто: відео жорсткого затримання чоловіка працівниками ТЦК у Львові

Новина з відео

11:48 Вручення повісток під Києвом: затори з автівок зростають

00:23 З 1 жовтня субсидії отримає лише чотири категорії населення: кому пощастить

Новина з фото

10:54 Якими статками володіє затриманий нардеп Шуфрич: оцінка Forbes

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз