Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ , — Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы. Он поблагодарил каждую страну, которая оказала поддержку украинской заявке.

Об этом он сообщил в Twitter.

Читайте также:

Надежный международный партнер

По его словам, наше государство продолжает быть надежным партнером именно в области атомной энергетики.

"Мы приложим все усилия для усиления важной роли МАГАТЭ и укрепления ядерной безопасности и защищенности. Мы все должны работать вместе — все в мире, кто ценит безопасность, — чтобы положить конец всем видам ядерного шантажа, которые Россия пытается сделать нормой", — заверил Зеленский.

Он добавил, что ядерная и радиационная безопасность должны быть гарантированы.

Скриншот сообщения

Ситуация на Запорожской АЭС

Ранее мы сообщали, что международные регулирующие органы не способны должным образом контролировать ситуацию на Запорожской атомной станции, которая находится под контролем российских оккупантов. Поэтому существует риск опасного ядерного кризиса на объекте.

Также министр энергетики Герман Галущенко обратил внимание партнеров на то, что ситуация вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС достаточно напряженная и представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента. Так, действия оккупантов могут привести к ядерному инциденту.

Напомним, недавно Рафаэля Мариано Гросси повторно назначили на должность генерального директора Международного агентства по ядерной энергии. Он будет работать в этой должности еще следующие четыре года.