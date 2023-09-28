Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ, — Зеленский arrow

Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ, — Зеленский

28 сентября 2023 17:47
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ , — Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото: ОП
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

Президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина вошла в состав Совета управляющих МАГАТЭ на 2023-2025 годы. Он поблагодарил каждую страну, которая оказала поддержку украинской заявке.

Об этом он сообщил в Twitter.

Читайте также:

Надежный международный партнер

По его словам, наше государство продолжает быть надежным партнером именно в области атомной энергетики.

"Мы приложим все усилия для усиления важной роли МАГАТЭ и укрепления ядерной безопасности и защищенности. Мы все должны работать вместе — все в мире, кто ценит безопасность, — чтобы положить конец всем видам ядерного шантажа, которые Россия пытается сделать нормой", — заверил Зеленский.

Он добавил, что ядерная и радиационная безопасность должны быть гарантированы.

совет МАГАТЭ
Скриншот сообщения

Ситуация на Запорожской АЭС

Ранее мы сообщали, что международные регулирующие органы не способны должным образом контролировать ситуацию на Запорожской атомной станции, которая находится под контролем российских оккупантов. Поэтому существует риск опасного ядерного кризиса на объекте.

Также министр энергетики Герман Галущенко обратил внимание партнеров на то, что ситуация вокруг оккупированной россиянами Запорожской АЭС достаточно напряженная и представляет потенциальную угрозу для ядерной безопасности не только Украины, но и всего европейского континента. Так, действия оккупантов могут привести к ядерному инциденту.

Напомним, недавно Рафаэля Мариано Гросси повторно назначили на должность генерального директора Международного агентства по ядерной энергии. Он будет работать в этой должности еще следующие четыре года.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с фото

11:51 Столичный суд окончательно установил гражданство Коломойского

06:10 Пенсии повысят на 500 грн: кто из украинцев имеет право на доплату

10:53 "Есть приказ": в Украине начинают массово отчислять студентов

17:38 Уманские правоохранители выдворили 50-летнего гражданина Израиля: что известно

обновлено:

14:23 Изменения в оплате коммуналки: Нафтогаз сделал важное предупреждение

None

Богаче членов Кабмина. Сколько зарабатывают в Министерстве стратегических отраслей промышленности

22:50 В ГБР жестко раскритиковали работу ТЦК: в чем дело

13:45 Били и упаковывали в авто: видео жесткого задержания мужчины работниками ТЦК во Львове

00:23 С 1 октября субсидии получит только четыре категории населения: кому повезет

Новость с видео

11:48 Вручение повесток под Киевом: пробки из автомобилей растут

Новость с фото

10:54 Каким состоянием владеет задержанный нардеп Шуфрич: оценка Forbes

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз