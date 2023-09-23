МАГАТЕ підтвердило замінування ЗАЕС

Російський окупант на території ЗАЕС. Фото: Reuters

На території тимчасово окупованої Запорізької атомної електростанції залишаються міни, які російські загарбники встановили раніше. Експерти підтвердили, що рівень радіації на стратегічному ядерному об'єкті залишається в нормі.

Про це йдеться у офіційній заяві МАГАТЕ.

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Повідомляється, що на цьому тижні експерти МАГАТЕ провели обхід ЗАЕС. Вони, зокрема, відвідали головні щити управління енергоблоків №2, №5 та №6. Також було зафіксовано, що енергоблоки №2 і №5 залишаються у стані "холодної" зупинки, а енергоблок №6 — у стані "гарячої" зупинки.

Окрім цього, команда МАГАТЕ відвідала аварійні дизель-генератори енергоблоків №4 і №5 та провела обхід периметра ЗАЕС.

"Під час обходу команда не помітила важкого озброєння, але підтвердила, що міни, про які повідомлялося раніше, залишилися на місці", — йдеться у повідомленні.

За результатами обходу експерти заявили, що рівень радіації на території ЗАЕС залишається в нормі.

Нагадаємо, нещодавно російські терористи влаштували чергову аварію на ЗАЕС. Попри те, що усі працівники станції знають про інцидент, окупанти намагаються це всіляко приховати.