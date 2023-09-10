У СтратКомі ЗСУ показали, як дрони ефектно підірвали ворожу артилерійську гаубицю
Українські військові продовжують професійно знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, оператори ударних дронів 103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України показали, як підірвали артилерійську гаубицю противника.
Відео опублікували СтратКом ЗСУ.
Знищення артилерійської гаубиці окупантів
На відео можна побачити, як ударний дрон ефектно підірвав ворожу артилерійську гаубицю 2С19 "Мста-С".
"Оператори ударних дронів 103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України відправили на "відпочинок" артилерійську гаубицю 2С19 "Мста-С" окупантів", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, за минулу добу, 9 вересня, Збройні сили України ліквідували приблизно 490 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО.
Також ми писали, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони. За його словами, українські військові просунулися на понад 1 км на Таврійському напрямку.
Додамо, бійці штурмової бригади ретельно відпрацювали позиції російських окупантів. Це сталося на Бахмутському напрямку.