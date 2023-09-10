У СтратКомі ЗСУ показали, як дрони ефектно підірвали ворожу артилерійську гаубицю

Знищення артилерійської гаубиці окупантів. Фото: скриншот з відео

Українські військові продовжують професійно знищувати російських окупантів та ворожу техніку. Так, оператори ударних дронів 103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України показали, як підірвали артилерійську гаубицю противника.

Відео опублікували СтратКом ЗСУ.

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Знищення артилерійської гаубиці окупантів

На відео можна побачити, як ударний дрон ефектно підірвав ворожу артилерійську гаубицю 2С19 "Мста-С".

"Оператори ударних дронів 103-ої окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України відправили на "відпочинок" артилерійську гаубицю 2С19 "Мста-С" окупантів", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, за минулу добу, 9 вересня, Збройні сили України ліквідували приблизно 490 російських окупантів. До того ж противник втратив чимало військової техніки, серед якої бронемашини, артилерійські системи та засоби ППО.

Також ми писали, що командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив про просування Сил оборони. За його словами, українські військові просунулися на понад 1 км на Таврійському напрямку.

Додамо, бійці штурмової бригади ретельно відпрацювали позиції російських окупантів. Це сталося на Бахмутському напрямку.