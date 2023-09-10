В СтратКоме ВСУ показали, как дроны эффектно подорвали вражескую артиллерийскую гаубицу
Украинские военные продолжают профессионально уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Так, операторы ударных дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины показали, как подорвали артиллерийскую гаубицу противника.
Видео опубликовали СтратКом ВСУ.
Уничтожение артиллерийской гаубицы оккупантов
На видео можно увидеть, как ударный дрон эффектно подорвал вражескую артиллерийскую гаубицу 2С19 "Мста-С".
"Операторы ударных дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины отправили на "отдых" артиллерийскую гаубицу 2С19 "Мста-С" оккупантов", — говорится в сообщении.
Напомним, за минувшие сутки, 9 сентября, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.
Также мы писали, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны. По его словам, украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Таврическом направлении.
Добавим, бойцы штурмовой бригады тщательно отработали позиции российских оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.