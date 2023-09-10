Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Безопасность arrow В СтратКоме ВСУ показали, как дроны эффектно подорвали вражескую артиллерийскую гаубицу arrow

В СтратКоме ВСУ показали, как дроны эффектно подорвали вражескую артиллерийскую гаубицу

10 сентября 2023 13:31
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
В СтратКоме ВСУ показали, как дроны эффектно подорвали вражескую артиллерийскую гаубицу
Уничтожение артиллерийской гаубицы оккупантов. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Украинские военные продолжают профессионально уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Так, операторы ударных дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины показали, как подорвали артиллерийскую гаубицу противника.

Видео опубликовали СтратКом ВСУ.

Читайте также:

Уничтожение артиллерийской гаубицы оккупантов

На видео можно увидеть, как ударный дрон эффектно подорвал вражескую артиллерийскую гаубицу 2С19 "Мста-С".

"Операторы ударных дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины отправили на "отдых" артиллерийскую гаубицу 2С19 "Мста-С" оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 9 сентября, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Также мы писали, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны. По его словам, украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Таврическом направлении.

Добавим, бойцы штурмовой бригады тщательно отработали позиции российских оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

20:14Гордон на Крещатике обругал мужчину в военной форме

23:45 Банки начнут блокировать счета: какие суммы теперь считают подозрительными

19:52 "Домашний тиран и насильник": экс-супруга украинского звездного актера об их семейной жизни

13:06 Ляшко рассказал о новых правилах мобилизации: как теперь будет работать ВЛК

13:30 Военный патруль проверил защитников, с которыми скандалил Гордон

None

Значит ли военный учет женщин автоматическую мобилизацию

18:40 Солистка группы KAZKA продемонстрировала роскошные формы на пляже

09:07 Цыганков покинет "Жирону": когда и куда перейдет украинец

17:31"Говорим "нет" всем украинским олигархам": Польша приняла решение по импорту зерна

Новость с фото

16:36 Во Львове СБУ задержала главного государственного инспектора таможенного поста "Краковец"

07:08 ТЦК аннулируют отсрочки студентам и аспирантам: что необходимо знать

Актуальное по теме

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз