В СтратКоме ВСУ показали, как дроны эффектно подорвали вражескую артиллерийскую гаубицу

Уничтожение артиллерийской гаубицы оккупантов. Фото: скриншот с видео

Украинские военные продолжают профессионально уничтожать российских оккупантов и вражескую технику. Так, операторы ударных дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины показали, как подорвали артиллерийскую гаубицу противника.

Видео опубликовали СтратКом ВСУ.

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Уничтожение артиллерийской гаубицы оккупантов

На видео можно увидеть, как ударный дрон эффектно подорвал вражескую артиллерийскую гаубицу 2С19 "Мста-С".

"Операторы ударных дронов 103-й отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных Сил Украины отправили на "отдых" артиллерийскую гаубицу 2С19 "Мста-С" оккупантов", — говорится в сообщении.

Напомним, за минувшие сутки, 9 сентября, Вооруженные силы Украины ликвидировали около 490 российских оккупантов. К тому же противник потерял немало военной техники, среди которой бронемашины, артиллерийские системы и средства ПВО.

Также мы писали, что командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о продвижении Сил обороны. По его словам, украинские военные продвинулись более чем на 1 км на Таврическом направлении.

Добавим, бойцы штурмовой бригады тщательно отработали позиции российских оккупантов. Это произошло на Бахмутском направлении.