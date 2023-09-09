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"Ретельно відпрацювали": військові показали відео боїв на Бахмутському напрямку

9 вересня 2023 16:10
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
"Ретельно відпрацювали": військові показали відео боїв на Бахмутському напрямку
Знищення позицій окупантів. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бійці штурмової бригади ретельно відпрацювали позиції російських окупантів. Це сталося на Бахмутському напрямі.

Про це повідомляє СтратКом.

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Знищення позицій противника

У повідомленні йдеться, що на Бахмутському напрямку диверсійна група з 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади виявила та успішно обстріляла позиції противника.

"На Бахмутському напрямку підрозділ аеророзвідників 2-го штурмового батальйону 5-ї окремої штурмової бригади виявив і ретельно відпрацював позиції ворога", — йдеться в повідомленні.

На вказаному відео ми бачимо, що українські захисники скидають снаряди на позиції ворога, а потім лунають вибухи. Після цього підіймається густий стовп диму.

Нагадаємо, що бійці ЗСУ щодня знищують ворожу військову техніку. Так, українські захисники показали, як знищують автомобільну техніку ворога.

Також ми повідомляли, що бійці 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеса ефективно знищують ворога. За допомогою FPV-дронів вони "мінусують" бронетехніку росіян

 

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