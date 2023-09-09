Українські захисники показали, як майстерно знищують ворожу автомобільну техніку

Знищення автомобільної техніки окупантів. Фото: скриншот

Бійці ЗСУ щодня знищують ворожу військову техніку. Так, українські захисники показали, як знищують автомобільну техніку ворога.

Про це повідомляє СтратКом.

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Знищення військової техніки окупантів

Повідомляється, що загін "Сови" із 36-ї окремої бригади морської піхоти Миколаєва імені контрадмірала Михайла Білинського ефективно усувають противників, які використовують автотехніку.

"Підрозділ "Сови" миколаївських морпіхів 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського майстерно знищують ворожу автомобільну техніку", — йдеться у повідомленні.

Як відео видно, як палає у вогні військова техніка росіян. Також видно, як на техніку літають бойові снаряди, які випускають українські захисники.

Нагадаємо, що бійці 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеса ефективно знищують ворога. За допомогою FPV-дронів вони "мінусують" бронетехніку росіян.