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Українські захисники показали, як майстерно знищують ворожу автомобільну техніку

9 вересня 2023 14:35
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Українські захисники показали, як майстерно знищують ворожу автомобільну техніку
Знищення автомобільної техніки окупантів. Фото: скриншот
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Бійці ЗСУ щодня знищують ворожу військову техніку. Так, українські захисники показали, як знищують автомобільну техніку ворога.

Про це повідомляє СтратКом.

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Повідомляється, що загін "Сови" із 36-ї окремої бригади морської піхоти Миколаєва імені контрадмірала Михайла Білинського ефективно усувають противників, які використовують автотехніку.

"Підрозділ "Сови" миколаївських морпіхів 36 окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського майстерно знищують ворожу автомобільну техніку", — йдеться у повідомленні.

Як відео видно, як палає у вогні військова техніка росіян. Також видно, як на техніку літають бойові снаряди, які випускають українські захисники.

Нагадаємо, що бійці 126-ї окремої бригади територіальної оборони міста Одеса ефективно знищують ворога. За допомогою FPV-дронів вони "мінусують" бронетехніку росіян.

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