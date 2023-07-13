У МОЗ розповіли, скільки медзакладів готові приймати пацієнтів у разі аварії на ЗАЕС

Тимчасово окупована Запорізька АЕС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Щонайменше 190 медичних закладів України готові приймати пацієнтів у разі аварії на Запорізькій атомній електростанції. Всі вони законтрактовані за пакетом реагування на надзвичайні ситуації.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Ігор Кузін в інтерв'ю "Укрінформу".

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"Ці лікарні законтрактовані вже другий рік, раніше це був пакет по COVID-19, тепер це пакет готовності до надзвичайних ситуацій. Він передбачає, що медзаклад готовий до реагування на хімічні, біологічні, радіаційні, ядерні ризики. Для нього встановлений мінімальний перелік лікарських засобів для надання меддопомоги тим пацієнтам, які поступають, чи можуть поступати до такого закладу", — розповів Кузін.

За його словами, вибір цих медзакладів, контрактування та робота прив’язані до відповідної території, щоб мати змогу госпіталізувати туди тих пацієнтів, які можуть з’являтися у випадку як застосування зброї масового ураження, так і у випадку тієї чи іншої аварії.

Кузін каже, що сьогодні ці медичні заклади додатково забезпечують відповідними медичними виробами, а також засобами індивідуального захисту. До того ж персонал лікарень залучається до навчань і відпрацювання певних механізмів у разі надзвичайних ситуацій.

Медична допомога під час евакуації або ургентних станів

Головний державний санітарний лікар розповів, що на рівні кожної області затверджено маршрути пацієнтів, по яким їх будуть госпіталізовувати у випадку загрози. Йдеться про випадки невідкладної медичної допомоги під час проведення евакуації або ургентних станів.

"У випадку гіпотетичної аварії, якщо виникає надзвичайна ситуація, може бути ухвалено рішення про евакуацію населення певної частини території. Рішення про евакуацію приймають місцеві органи влади в залежності від прогнозу тієї чи іншої надзвичайної ситуації. Заклад охорони здоров’я, який є найближчим і законтрактований по пакету готовності до НС, буде приймати усіх пацієнтів, які звернулися за ургентною медичною допомогою — інфаркти, інсульти, якісь травми, які трапилися під час евакуаційних заходів. Ця допомога буде надаватися в повному обсязі. У випадку хімічної загрози усі пацієнти, які потребуватимуть невідкладної меддопомоги, будуть госпіталізовані в такий медзаклад", — пояснив Кузін.

За його словами, у разі радіаційної небезпеки, МОЗ не розраховує, що буде великий приплив пацієнтів. Він розповів, що будь-який ступінь променевої хвороби не розвивається впродовж одного-двох днів. Для цього потрібно щонайменше два тижні.

"У залежності від того, який тип, характер аварії, ми будемо розуміти, які лікарні нам потрібно буде включати для надання медичної допомоги для пацієнтів з променевою хворобою. І тут є кілька опцій. Для легкого, середнього ступеню будуть залучені медзаклади, які законтрактовані за пакетом готовності до надзвичайних ситуацій. Для вкрай тяжкого або тяжкого ступенів буде використовуватися Центр радіаційної медицини, установа медичного профілю Національної академії меднаук, яка є профільною саме по радіаційних загрозах і ризиках", — додав Кузін.

Нагадаємо, експерти МАГАТЕ досі не отримали доступ до дахів третього і четвертого енергоблоків ЗАЕС. Однак в організації продовжують запевняти, що мін чи вибухівок там не спостерігають.

Також ми писали, що російські війська продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на території станції. Зараз на об'єкт доставляється велика кількість вибухових матеріалів та мін.

Додамо, Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.