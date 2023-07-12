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У МАГАТЕ досі не отримали доступ до дахів енергоблоків ЗАЕС

12 липня 2023 23:23
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор
Ситуація на ЗАЕС: у МАГАТЕ досі не отримали доступ до дахів енергоблоків
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі. Фото: Reuters
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Тетяна
Козюк Тетяна
редактор

Експерти МАГАТЕ досі не отримали доступ до дахів третього і четвертого енергоблоків ЗАЕС. Однак, в організації продовжують запевняти, що мін чи вибухівок там не спостерігають. 

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ

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За словам гендиректора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі, ситуація на Запорізькій атомній станції "все ще нестабільна".

"Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що експерти все ще чекають на необхідний доступ до дахів третього і четвертого енергоблоків — після нещодавніх повідомлень, що там може бути встановлена вибухівка. Він додав, що ситуація з ядерною безпекою все ще дуже нестабільна", — йдеться у повідомленні. 

Водночас експерти організації стверджують, що спостерігають за ситуацією та продовжують інспектувати деякі ділянки ЗАЕС. Однак, ознак мінування вони не виявили. 

"Експерти МАГАТЕ за останні дні продовжували інспектувати низку ділянок ЗАЕС, і не бачили там мін або вибухівки", — додають у МАГАТЕ. 

Нагадаємо, російські війська продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на території станції. Зараз на об'єкт доставляється велика кількість вибухових матеріалів та мін.

Додамо, що станом на вечір 12 липня радіаційна ситуація в Україні перебуває в межах норми.

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