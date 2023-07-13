В Минздраве рассказали, сколько медучреждений готовы принимать пациентов в случае аварии на ЗАЭС

Временно оккупированная Запорожская АЭС. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

По меньшей мере 190 медицинских учреждений Украины готовы принимать пациентов в случае аварии на Запорожской атомной электростанции. Все они законтрактованы по пакету реагирования на чрезвычайные ситуации.

Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Игорь Кузин в интервью "Укринформу".

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"Эти больницы законтрактованы уже второй год, раньше это был пакет по COVID-19, теперь это пакет готовности к чрезвычайным ситуациям. Он предусматривает, что медучреждение готово к реагированию на химические, биологические, радиационные, ядерные риски. Для него установлен минимальный перечень лекарственных средств для оказания медпомощи тем пациентам, которые поступают, или могут поступать в такое заведение", — рассказал Кузин.

По его словам, выбор этих медучреждений, контрактирование и работа привязаны к соответствующей территории, чтобы госпитализировать туда тех пациентов, которые могут появляться в случае как применения оружия массового поражения, так и в случае той или иной аварии.

Кузин говорит, что сегодня эти медицинские учреждения дополнительно обеспечивают соответствующими медицинскими изделиями, а также средствами индивидуальной защиты. К тому же персонал больниц привлекается к учениям и отработке определенных механизмов в случае чрезвычайных ситуаций.

Медицинская помощь при эвакуации или ургентных состояниях

Главный государственный санитарный врач рассказал, что на уровне каждой области утверждены маршруты пациентов, по которым они будут госпитализированы в случае угрозы. Речь идет о случаях неотложной медицинской помощи во время эвакуации или ургентных состояний.

"В случае гипотетической аварии, если возникает чрезвычайная ситуация, может быть принято решение об эвакуации населения определенной части территории. Решение об эвакуации принимают местные органы власти в зависимости от прогноза той или иной чрезвычайной ситуации. Учреждение здравоохранения, которое является ближайшим и законтрактовано по пакету готовности к ЧС, будет принимать всех пациентов, обратившихся за ургентной медицинской помощью — инфаркты, инсульты, какие-то травмы, которые случились во время эвакуационных мероприятий. Эта помощь будет предоставляться в полном объеме. В случае химической угрозы все пациенты, которые будут нуждаться в неотложной медпомощи, будут госпитализированы в такое медучреждение", — пояснил Кузин.

По его словам, в случае радиационной опасности Минздрав не рассчитывает, что будет большой приток пациентов. Он рассказал, что любая степень лучевой болезни не развивается в течение одного-двух дней. Для этого требуется не менее двух недель.

"В зависимости от того, какой тип, характер аварии, мы будем понимать, какие больницы нам нужно будет включать для оказания медицинской помощи для пациентов с лучевой болезнью. И здесь есть несколько опций. Для легкой, средней степени будут привлечены медучреждения, которые законтрактованы по пакету готовности к чрезвычайным ситуациям. Для крайне тяжелой или тяжелой степени будет использоваться Центр радиационной медицины, учреждение медицинского профиля Национальной академии меднаук, которая является профильной именно по радиационным угрозам и рискам", — добавил Кузин.

Напомним, эксперты МАГАТЭ до сих пор не получили доступ к крышам третьего и четвертого энергоблоков ЗАЭС. Однако в организации продолжают уверять, что мин или взрывчаток там не наблюдается.

Также писали, что российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.

Добавим, Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что оккупанты, вероятно, подорвут Запорожскую атомную электростанцию. Есть информация, что российские военные разместили взрывчатку на крыше нескольких энергоблоков и, по словам Президента, мир должен остановить это зло.