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Яким буде викид радіації у разі аварії на ЗАЕС: прогноз американських ядерників

7 липня 2023 16:41
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор
Яким буде викид радіації у разі аварії на ЗАЕС: прогноз американських ядерників
Запорізька атомна електростанція. Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Вікторія Козир
Вікторія Козир
редактор

У разі бомбардування або прямого теракту на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції значного радіаційного викиду не буде. Реактори не працюють вже понад 10 місяців, тому вони не здатні виробляти достатньо тепла.

Про це повідомляє Американське ядерне товариство.

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Експерти зазначили, що навіть найгірший сценарій розвитку подій не здатен зашкодити людям. Фахівці моделюють різні ситуації на Запорізькій АЕС, зокрема навмисний підрив реакторів та обстріл, контейнерів для зберігання відпрацьованого ядерного палива. Вони вважають, що такі варіанти не можуть передбачити масштабний радіаційний викид.

В Американському ядерному товаристві зазначили, що шість реакторів ЗАЕС не працюють вже понад десять місяців. 

До того ж електростанція спроєктована у такий спосіб, щоб протистояти техногенним та природним загрозам. 

"Товсті, армовані сталлю бетонні захисні споруди захищають активні зони реактора і призначені для утримання радіоактивних матеріалів ізольованими від навколишнього середовища", — йдеться у повідомленні.

У товаристві додали, що руйнування захисної стіни реактора є малоймовірним, але якщо воно і станеться, викид радіації обмежиться зоною, що безпосередньо прилягає до ЗАЕС. Порівняння можливого вибуху на електростанції з Чорнобилем чи Фукусімою є неточним.

Нагадаємо, керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що рівень загрози техногенної катастрофи на Запорізькій АЕС йде на спад. Однак, поки на атомній станції перебувають російські окупанти, загроза буде існувати.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський заявив, що окупанти, ймовірно, підірвуть Запорізьку атомну електростанцію. Є інформація, що російські військові розмістили вибухівку на даху кількох енергоблоків і, за словами Президента, світ має зупинити це зло.

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