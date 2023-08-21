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Скільки Україні потрібно винищувачів: пояснення Повітряних сил ЗСУ

21 серпня 2023 16:48
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Скільки Україні потрібно винищувачів: пояснення Повітряних сил ЗСУ
Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат озвучив, скільки Україні потрібно винищувачів, аби замінити старий авіапарк. Так, за словами Ігната, потрібні 128 винищувачів для модернізації авіапарку та домінування в небі.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

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Скільки Україні потрібно винищувачів

Ігнат зазначив, що хоча різні обставини, такі як конфлікти, можуть змінити цю потребу, Україна прагне придбання не менше ста машин. Ці винищувачі будуть розподілені по різних базах для ефективного реагування на погрози та цілеспрямованих атак.

За словами Ігната, якщо Україна отримає 42 одиниці F-16, це забезпечить укомплектованість чотирьох авіаційних бригад. Зазначається, що молоді українські пілоти, які закінчили авіаційну освіту у 2023 році, вирушили для навчання на F-16 до Великобританії, тоді як досвідченіші пілоти 2016 року випуску поїхали до Швеції.

За словами спікера, дві програми навчання відрізнятимуться. Нові пілоти зосередяться на базовій підготовці та посиленому вивченні англійської мови. Процес розпочнеться з навчання на легкому моторному літаку західного типу, потім переходу до реактивних машин та, нарешті, до польотів на F-16. Хоча стандартна програма займає до двох років, Ігнат висловив упевненість у тому, що українські пілоти можуть завершити її швидше.

МіГ-29
Українська МіГ-29. Фото: Мілітарний

Нагадаємо, що винищувач F-16 — це багатоцільовий літак, який може вражати як повітряні цілі, так і наземні, морські об'єкти та бомби, що планують. Стало відомо, чому Україна звертається із запитом щодо їх отримання до міжнародних партнерів.

Також ми повідомляли, що данське оборонне відомство у співпраці з Нідерландами підтвердило намір передати винищувачі F-16 Україні. Водночас у країни є умова.

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