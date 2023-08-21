Сколько Украине нужно истребителей: объяснение Воздушных сил ВСУ

Спикер Воздушніх сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил, сколько Украине нужно истребителей, чтобы заменить старый авиапарк. Так, по словам Игната, нужно 128 истребителей для модернизации авиапарка и доминирования в небе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Сколько Украине нужно истребителей

Игнат указал, что хотя различные обстоятельства, такие как конфликты, могут изменить эту потребность, Украина стремится к приобретению не менее ста машин. Эти истребители будут распределены по различным базам для эффективного реагирования на угрозы и целенаправленных атак.

По словам Игната, если Украина получит 42 единицы F-16, это обеспечит укомплектованность четырех авиационных бригад. Отмечается, что молодые украинские пилоты, окончившие авиационное образование в 2023 году, отправились для обучения на F-16 в Великобританию, в то время как более опытные пилоты 2016 года выпуска поехали в Швецию.

Согласно словам спикера, две программы обучения будут различаться. Новые пилоты сосредоточатся на базовой подготовке и усиленном изучении английского языка. Процесс начнется с обучения на легком моторном самолете западного типа, затем перехода к реактивным машинам и, наконец, к полетам на F-16. Хотя стандартная программа занимает до двух лет, Игнат выразил уверенность в том, что украинские пилоты могут завершить ее быстрее.

Украинский МиГ-29. Фото: Мілітарний

Напомним, что истребитель F-16 — это многоцелевой самолет, который может поражать как воздушные цели, так и наземные, морские объекты и планирующие бомбы. Стало известно, почему Украина обращается с запросом об их получении к международным партнерам.

Также мы сообщали, что датское оборонное ведомство в сотрудничестве с Нидерландами подтвердило намерение передать истребители F-16 Украине. В то же время, у страны есть условие.