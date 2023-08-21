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Сколько Украине нужно истребителей: объяснение Воздушных сил ВСУ

21 августа 2023 16:48
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Сколько Украине нужно истребителей: объяснение Воздушных сил ВСУ
Спикер Воздушніх сил ВСУ Юрий Игнат. Фото: facebook.com/yuriy.ignat
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат озвучил, сколько Украине нужно истребителей, чтобы заменить старый авиапарк. Так, по словам Игната, нужно 128 истребителей для модернизации авиапарка и доминирования в небе.

Об этом сообщает Радио Свобода.

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Сколько Украине нужно истребителей

Игнат указал, что хотя различные обстоятельства, такие как конфликты, могут изменить эту потребность, Украина стремится к приобретению не менее ста машин. Эти истребители будут распределены по различным базам для эффективного реагирования на угрозы и целенаправленных атак.

По словам Игната, если Украина получит 42 единицы F-16, это обеспечит укомплектованность четырех авиационных бригад. Отмечается, что молодые украинские пилоты, окончившие авиационное образование в 2023 году, отправились для обучения на F-16 в Великобританию, в то время как более опытные пилоты 2016 года выпуска поехали в Швецию.

Согласно словам спикера, две программы обучения будут различаться. Новые пилоты сосредоточатся на базовой подготовке и усиленном изучении английского языка. Процесс начнется с обучения на легком моторном самолете западного типа, затем перехода к реактивным машинам и, наконец, к полетам на F-16. Хотя стандартная программа занимает до двух лет, Игнат выразил уверенность в том, что украинские пилоты могут завершить ее быстрее.

МиГ-29
Украинский МиГ-29. Фото: Мілітарний

Напомним, что истребитель F-16 — это многоцелевой самолет, который может поражать как воздушные цели, так и наземные, морские объекты и планирующие бомбы. Стало известно, почему Украина обращается с запросом об их получении к международным партнерам.

Также мы сообщали, что датское оборонное ведомство в сотрудничестве с Нидерландами подтвердило намерение передать истребители F-16 Украине. В то же время, у страны есть условие.

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