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Дания подтвердила намерения передать Украине F-16, но при одном условии

20 августа 2023 17:50
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Дания подтвердила намерения передать Украине F-16, но при одном условии
Истребитель F-16. Фото: сommons.wikimedia.org
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Датское оборонное ведомство в сотрудничестве с Нидерландами подтвердило намерение передать истребители F-16 Украине. В то же время, у страны есть условие.

 Об этом сообщает Минобороны Дании.

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В сообщении указывается, что с учетом создания кооперации по обучению летчиков для F-16, специалисты Дании пришли к выводу о необходимости передачи этих самолетов Украине. Этот шаг будет критически важным для обеспечения Украины всеми преимуществами, что предлагают истребители F-16.

Также уточняется, что истребители будут переданы украинской авиации в тесной коллаборации с США и другими союзниками после выполнения определенных условий.

Датские официальные лица уточнили, что к этим условиям относятся грамотный и подготовленный украинский персонал, а также все необходимые разрешительные документы, сооружения и системы логистики.

Основываясь на актуальной ситуации, вызванной резкими действиями России в отношении Украины, Дания вместе с Нидерландами, имея поддержку США, выразили веру в важность усиления помощи Киеву.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Нидерландами по истребителям F-16. То есть, возможно, вскоре истребители будут в украинском небе.

В ходе переговоров с Марком Рютте было достигнуто соглашение о поставке Украине 42 истребителей F-16 после обучения наших летчиков и технического персонала. И это лишь первый этап.

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