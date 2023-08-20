Почему Украине нужны современные истребители F-16: объяснение Центра стратегических коммуникаций

Истребитель F-16. Фото: U.S. Air National Guard

Истребитель F-16 — это многоцелевой самолет, который может поражать как воздушные цели, так и наземные, морские объекты и планирующие бомбы. Стало известно, почему Украина обращается с запросом об их получении к международным партнерам.

Об этом сообщает Центр стратегических коммуникаций.

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Какие самолеты есть у Украины

В тактической авиации Украины есть четыре типа боевых самолетов. Речь идет о Су-27, МиГ-29, бомбардировщиках Су-24М и штурмовиках Су-25. При этом стоит учесть, что с начала независимости, Украина не закупила ни одного истребителя.

Почему Украине нужны именно F-16 и в чем особенность этого истребителя

Истребители F-16 могут полностью удовлетворить потребности Украины. Это связано с тем, что они включают функции всех четырех самолетов.

Главная особенность истребителя — многофункциональность. Самолеты способны наносить удары по наземным целям разными типами оружия. Также они могут стать частью ПВО.

Среди преимуществ F-16 можно отметить возможность подавливания противовоздушной обороны врага. Сейчас Украина не может эффективно сбивать крылатые ракеты и беспилотники, а F-16 может.

Когда Украина получит истребители F-16

Вопрос поставок истребителей в Украину — это вопрос времени. По словам советника Офиса Президента Михаила Подоляка, первые боевые самолеты могут поступить в конце сентября — начале октября.

Напомним, что датское оборонное ведомство в сотрудничестве с Нидерландами подтвердило намерение передать истребители F-16 Украине. В то же время, у страны есть условие.

Также мы сообщали, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил о договоренности с Нидерландами по истребителям F-16. То есть, возможно, вскоре истребители будут в украинском небе.