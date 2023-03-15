Швеція передасть Україні танки Leopard та засоби ППО: в якій кількості

Україна отримає від Швеції 10 танків Leopard 2

Уряд Швеції ухвалив рішення передати Україні десять танків Leopard 2. Ця допомога надається для підготовки до майбутнього контрнаступу ЗСУ.

Про це за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України повідомив очільник Пентагону Ллойд Остін.

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Глава Пентагону зазначив, що отримав оновлені дані щодо військової допомоги Україні з боку союзників.

"Сьогодні ми почули оновлену інформацію про наш прогрес і певні значущі нові зобов’язання (щодо військової допомоги). Швеція оголосила, що передасть Україні 10 танків Leopard 2 і ключові засоби протиповітряної оборони", — сказав він.

Нагадаємо, у середу, 15 березня, пройшло десяте засідання "Рамштайн" в онлайн-форматі. Учасники обговорили питання, пов'язані із посиленням ППО, постачанням боєприпасів та інші важливі теми.

Також 15 березня головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний провів розмову з начальником Об‘єднаного штабу Збройних сил Франції генералом армії Тьєрі Бюркаром. Сторони обговорили, зокрема, посилення протиповітряної оборони України.

Також відомо, що уряд Данії оголосив про передачу дев'ятого пакета допомоги для України. Вартість допомоги — 1 млрд данських крон, що в еквіваленті становить 120 мільйонів доларів.

Фото: JUAN MEDINA/REUTERS