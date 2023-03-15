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Швеция передаст Украине танки Leopard и средства ПВО: в каком количестве

15 марта 2023 21:34
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор
Украина получит от Швеции 10 танков Leopard 2
9163866d-474c-4578-4137-a533bb9eb100 - Надежда Клочко
Надежда Клочко
Редактор

Правительство Швеции приняло решение передать Украине десять танков Leopard 2. Эта помощь предоставляется для подготовки к предстоящему контрнаступлению ВСУ.

Об этом по итогам заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

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Подробности

Глава Пентагона отметил, что получил обновленные данные по военной помощи Украине со стороны союзников.

"Сегодня мы услышали обновленную информацию о нашем прогрессе и определенных значимых новых обязательствах (по военной помощи). Швеция объявила, что передаст Украине 10 танков Leopard 2 и ключевые средства противовоздушной обороны", — сказал он.

Напомним, в среду, 15 марта, прошло десятое заседание "Рамштайна" в онлайн-формате. Участники обсудили вопросы, связанные с усилением ПВО, снабжением боеприпасами и другими важными темами.

Также 15 марта главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный провел разговор с начальником Объединенного штаба Вооруженных сил Франции генералом армии Тьерри Бюркаром. Стороны обсудили, в частности, усиление противовоздушной обороны Украины.

Также известно, что правительство Дании объявило о передаче девятого пакета помощи Украине. Стоимость помощи — 1 млрд датских крон, что в эквиваленте составляет 120 миллионов долларов.

Фото: JUAN MEDINA/REUTERS

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