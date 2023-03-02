Российские спецслужбы пытались получить доступ к проектной документации украинских АЭС

Запорожская АЭС находится под контролем россиян с первых дней полномасштабного вторжения

Служба безопасности помешала российским спецслужбам получить доступ к проектно-конструкторской документации двух действующих украинских атомных электростанций, разрабатывавшейся в Харькове. Речь идет о материалах Запорожской и Южноукраинской АЭС, имеющих стратегическое значение для безопасной эксплуатации объектов энергетической инфраструктуры Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Как рассказали в СБУ, эта документация хранилась в Харьковском институте "Энергопроект", контрольный пакет акций которого находится в собственности государства. Здесь еще в советский период разрабатывались генеральные проекты Запорожской и Южноукраинской АЭС, а недавно проектировались их модернизация и техническое переоснащение.

"Оперативщики спецслужбы заранее получили информацию о попытках отдельных граждан Украины и подконтрольных им коммерческих структур установить контроль над этим государственным проектным учреждением. Установлено, что действительной целью посягательств было получение в свое распоряжение проектной документации АЭС, что создавало реальную угрозу причинения вреда государственной, экономической и экологической безопасности Украины", — говорится в сообщении.

По данным следствия, к началу российской агрессии в 2014 году почти треть акций харьковского проектного института находилась в собственности российской коммерческой структуры, которая в свою очередь связана со спецслужбами страны-агрессора. После нескольких перепродаж через офшорные компании владельцами этого пакета стали физические и юридические лица Украины.

В результате проведенных следственных действий Службой безопасности блокированы противоправные направления в проектную документацию со стороны спецслужб россии. Архивная документация изъята, на нее судом наложен арест.

В настоящее время СБУ установила исполнителей и заказчиков этой сделки. В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ по признакам ч. 1 ст. 114 Уголовного кодекса Украины (шпионаж), проверяется возможная причастность дельцов к сотрудничеству со спецслужбами страны-агрессора. Следственно-оперативные действия продолжаются.

Напомним, ранее представители МАГАТЭ рассказали о новых взрывах вблизи Запорожской АЭС. Международные наблюдатели зафиксировали звуки артиллерийских обстрелов и детонацию.

18 февраля россия запустила две крылатые ракеты, которые пролетели опасно близко от Южноукраинской АЭС.