Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow Російські спецслужби намагалися отримати доступ до проєктної документації українських АЕС, — СБУ arrow

Російські спецслужби намагалися отримати доступ до проєктної документації українських АЕС, — СБУ

2 березня 2023 18:05
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
Російські спецслужби намагалися отримати доступ до проєктної документації українських АЕС
Запорізька АЕС перебуває під контролем росіян з перших днів повномасштабного вторгнення
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Служба безпеки завадила російським спецслужбам отримати доступ до проєктно-конструкторської документації двох діючих українських атомних електростанцій, яка розроблялася у Харкові. Йдеться про матеріали Запорізької та Південноукраїнської АЕС, що мають стратегічне значення для безпечної експлуатації об'єктів енергетичної інфраструктури України.

Про це повідомляє пресцентр СБУ

Читайте також:

Подробиці

Як розповіли в СБУ, ця документація зберігалася у Харківському інституті "Енергопроєкт", контрольний пакет акцій якого перебуває у власності держави. Саме тут ще у радянський період розроблялися генеральні проєкти Запорізької та Південноукраїнської АЕС, а нещодавно проєктувалися їхні модернізація і технічне переоснащення.

"Оперативники спецслужби завчасно отримали інформацію про спроби окремих громадян України та підконтрольних їм комерційних структур встановити контроль над цією державною проєктною установою. Встановлено, що дійсною метою посягань було отримання у своє розпорядження проєктної документації АЕС, що створювало реальну загрозу заподіяння шкоди державній, економічній та екологічній безпеці України", — йдеться у повідомленні. 

За даними слідства, до початку російської агресії у 2014 році майже третина акцій харківського проєктного інституту перебувала у власності російської комерційної структури, яка своєю чергою пов'язана зі спецслужбами країни-агресора. Після кількох перепродажів через офшорні компанії власниками цього пакета стали фізичні та юридичні особи України.

У результаті проведених слідчих дій Службою безпеки блоковано протиправні спрямування до проєктної документації з боку спецслужб рф. Архівна документація вилучена, на неї судом накладено арешт.

Наразі СБУ встановила виконавців та замовників цієї оборудки. У межах кримінального провадження, розпочатого слідчими СБУ за ознаками ч. 1 ст. 114 Кримінального кодексу України (шпигунство), перевіряється можлива причетність ділків до співпраці зі спецслужбами країни-агресора. Слідчо-оперативні дії тривають.

Нагадаємо, раніше представники МАГАТЕ розповіли про нові вибухи поблизу Запорізької АЕС. Міжнародні спостерігачі зафіксували звуки артилерійських обстрілів та детонацію. 

18 лютого рф запустила дві крилаті ракети, які пролетіли небезпечно близько від Південноукраїнської АЕС.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

18:23 Україна та "ядерний" договір: стали відомі подробиці переговорів Блінкена з Лавровим

18:17 До 2035 року понад половина людства страждатиме від ожиріння: у чому причина

Ексклюзив

18:15Деокупація Криму: як ворог готується зустріти ЗСУ

18:05 Українка увійшла до списку "Жінка року 2023" за версією Time

18:03Мессі, Мбаппе чи Холанд: хто виграє Золотий м'яч-2023

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

18:00 В одному з районів Одеси відключать газопостачання: повний перелік адрес

Новина з фото

17:57 "Будував кар'єру" при окупантах. У Харкові судитимуть колоборанта з Балаклії

17:56 ДБР викрило правоохоронця з Миколаївщини, який налагодив збут наркотиків в області

17:55 Лікар Комаровський розповів, яким має бути якісний засіб для догляду за губами

17:45 Життя чотирьох знаків зодіаку зміниться кардинально: на кого чекає успіх

Новина з відео

17:02 Дірява ППО рф: у мережі показали відео, як дрон пролетів по аеродрому в Білорусі та сів на літак А-50

Новина з відео

16:01Масовані атаки рф можуть залишитись у минулому, — Гуменюк

Новина з відео

15:00 Продовжують грати виставу: путін назвав "терактом" події з "українською ДРГ"

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Новина з відео

14:05 "Робота за кордоном": в Одесі затримали вербувальника жінок для зайняття проституцією

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:31 ​​​​​​​З'явилося відео із "брянськими диверсантами": хто вони такі

Новина з відео

13:00 Палке кохання: на Одещині рятувальник зробив романтичне освідчення

Новина з відео

12:47 Буде гірше, ніж у Туреччині: відомий сейсмолог попередив про мегаземлетрус у росії

Новина з відео

12:30 Розповсюджував психотропні речовини: в Одесі затримали наркодилера

Новина з відео

11:40 Паузи між обстрілами збільшились: Братчук прокоментував військовий потенціал рф

Ексклюзив

18:15Деокупація Криму: як ворог готується зустріти ЗСУ

Ексклюзив

15:40лукашенко зустрівся із Сі Цзіньпінем: чий бік займе Пекін у війні проти України

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Ексклюзив

07:45Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Новина з фото

06:45"Агенту 007" Деніелу Крейгу — 55: приховування особистого життя та ігнор соцмереж

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

06:20Metro та Auchan : доля магазинів, які спонсорують війну в Україні

Ексклюзив

18:00З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

17:50"Львів — культурна столиця не тільки в мирний період, але і під час війни": режисер-фронтовик про театральне життя міста

Ексклюзив

17:31Білоруські партизани пошкодили російський літак, який наводив ракети по Україні: нові подробиці диверсії

15:34Людина, яка перетворила путіна на російського авторитета: некролог Гліба Павловського

Актуальне по темі

None 2 Березень 18:23

Україна та "ядерний" договір: стали відомі подробиці переговорів Блінкена з Лавровим

None 2 Березень 18:17

До 2035 року понад половина людства страждатиме від ожиріння: у чому причина

None 2 Березень 18:05

Українка увійшла до списку "Жінка року 2023" за версією Time

None 2 Березень 18:02

Мессі, Мбаппе чи Холанд: хто виграє Золотий м'яч-2023

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB