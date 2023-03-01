Голова МАГАТЕ Гроссі занепокоєний обстрілами Запорізької АЕС

Ризик для усього світу: у МАГАТЕ занепокоєні обстрілами Запорізької АЕС
Представники МАГАТЕ розповіли про нові вибухи поблизу Запорізької АЕС. Міжнародні спостерігачі зафіксували звуки артилерійських обстрілів та детонацію.
Про це йдеться на офіційному сайті організації.
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Ядерна небезпека
Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі розповів, що поблизу тимчасово окупованої Запорізької АЕС спостерігачі продовжують фіксувати звуки обстрілів та вибухів. Відтак, експерти доповіли, що за 27 лютого вдень було чутно близько 20 детонацій.
"Це тривожна тенденція, яка демонструє нагальність і важливість створення на Запорізькій атомній електростанції охоронної зони ядерної безпеки", — сказав Гроссі.
Окрім того, гендиректор МАГАТЕ висловив занепокоєння через затримку у ротації групи експертів, які зараз перебувають на майданчику Запорізької АЕС.
Також в організації розповіли, як 25 лютого одну з резервних ліній електропередач напругою 330 кіловольтів було відключено через активізацію воєнних дій. Однак уже наступного дня роботу відновили.
Нагадаємо, раніше у Генштабі ЗСУ повідомляли, що окупанти почали брати на роботу на ЗАЕС людей без освіти та досвіду.