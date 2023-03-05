Российская пропаганда нашла "украинский след" в возникновении движения ЧВК "Редан"

Екатерина Мизулина

Возникшее в рф молодежное движение ЧВК "Редан", участники которого устраивают массовые драки, принесло россии немало проблем. Поэтому российская пропаганда в своем стремлении объяснить его возникновение прибегает к уже привычной для себя тактике обвинения во всем врагов.

Так, пропагандистка Екатерина Мизулина в комментарии для телевидения заявила, что движение ЧВК "Редан" — это украинская информационно-психологическая операция.

"Украинская ИПСО"

Также, по ее словам, распространение этой субкультуры якобы активно пропагандируют "представители Великобритании и ряда других стран".

Мизулина объясняет факт, что движение распространилось и в Украине, тесной связью интернет-сообществ в странах СНГ. Мол, украинские спецслужбы сами себе наделали хлопот.

"Но если говорить об украинской ситуации, то мы видим, что такие же потасовки и конфликты происходят и на территории Украины, и на территории Беларуси. Потому что молодежные паблики на территории СНГ очень тесно переплетены, взаимосвязаны и раздувают эту тему. Таким образом, они сами наступили себе на пятки", — сказала она.

Пропагандистка также заявляет, что движение ЧВК "Редан" является "аналогом движения Black Lives Matter".

"Они (украинцы. — Ред.) пытались создать некий аналог движения Black Lives Matter, который распространялся на территории США, и спровоцировать волну таких драк, конфликтов и преступных действий на территории нашей страны. Для этого и совершались все эти провокации", — сказала Мизулина.

Напомним, ранее стало известно, что правоохранители заблокировали в Украине 18 каналов и групп, созданных для дестабилизации внутренней ситуации в Украине. Речь идет о молодежном движении из россии — ЧВК "Редан".

Также сообщалось, что киберполиция установила администратора телеграмм-канала нового молодежного движения "Редан". Им оказался 16-летний днепрянин.

В то же время в полиции сообщают, что активность нового опасного молодежного движения ЧВК "Редан", участники которого организуют массовые драки, падает. Киберполиция установила ряд организаторов и заблокировала Telegram-каналы, которые использовались для коммуникации с участниками движения.