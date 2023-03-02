ПВК "Редан" в Україні: поліція повідомила, яка зараз ситуація

Поліція зупинила декілька акцій руху ПВК "Редан" у містах України

Активність нового небезпечного молодіжного руху "Редан", учасники якого організовують масові бійки, падає. Кіберполіція установила низку організаторів та заблокувала Telegram-канали, які використовувалися для комунікації з учасниками руху.

Про це заявила капітан поліції, головна інспекторка Управління ювенальної превенції Національної поліції України Роксолана Семірякова в ефірі "1+1".

Що зробила поліція

"Кіберполіція уже встановила низку організаторів цих груп і інформаційних каналів (Телеграм-каналів — ред.), і понад 30 каналів вже заблоковано. Тому він (рух "Редан" в Україні — ред.) іде на спад, його активність падає", — сказала вона.

Семірякова також зазначила, що покарання за участь у будь-якій субкультурі немає, "але якщо певні дії породжують якісь негативні наслідки, якщо у цих діях будуть встановлені ознаки якогось правопорушення, то цим діям буде дана правова оцінка".

"І вже у межах чи адміністративного законодавства, чи кримінального дійсно настає певна відповідальність", — підкреслила вона.

Заклик до батьків

Інспекторка поліції також закликала батьків завжди бути насторожі і цікавитися, чим їхня дитина займається у вільний час.

"Ми маємо звертати увагу на будь-які маркери, які нас насторожують, на те, що щось змінилося у поведінці дитини", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці заблокували в Україні 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Йдеться про молодіжний рух з рф — ПВК "Редан".

Також повідомлялося, що кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху "Редан". Ним виявився 16-річний дніпрянин.