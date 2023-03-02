ПВК "Редан" в Україні: поліція повідомила, яка зараз ситуація

"Активність падає": у поліції розповіли про ситуацію з поширенням руху ПВК "Редан"
Активність нового небезпечного молодіжного руху "Редан", учасники якого організовують масові бійки, падає. Кіберполіція установила низку організаторів та заблокувала Telegram-канали, які використовувалися для комунікації з учасниками руху.
Про це заявила капітан поліції, головна інспекторка Управління ювенальної превенції Національної поліції України Роксолана Семірякова в ефірі "1+1".
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Що зробила поліція
"Кіберполіція уже встановила низку організаторів цих груп і інформаційних каналів (Телеграм-каналів — ред.), і понад 30 каналів вже заблоковано. Тому він (рух "Редан" в Україні — ред.) іде на спад, його активність падає", — сказала вона.
Семірякова також зазначила, що покарання за участь у будь-якій субкультурі немає, "але якщо певні дії породжують якісь негативні наслідки, якщо у цих діях будуть встановлені ознаки якогось правопорушення, то цим діям буде дана правова оцінка".
"І вже у межах чи адміністративного законодавства, чи кримінального дійсно настає певна відповідальність", — підкреслила вона.
Заклик до батьків
Інспекторка поліції також закликала батьків завжди бути насторожі і цікавитися, чим їхня дитина займається у вільний час.
"Ми маємо звертати увагу на будь-які маркери, які нас насторожують, на те, що щось змінилося у поведінці дитини", — зазначила вона.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці заблокували в Україні 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Йдеться про молодіжний рух з рф — ПВК "Редан".
Також повідомлялося, що кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху "Редан". Ним виявився 16-річний дніпрянин.