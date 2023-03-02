Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Безпека arrow "Активність падає": у поліції розповіли про ситуацію з поширенням руху ПВК "Редан" arrow

"Активність падає": у поліції розповіли про ситуацію з поширенням руху ПВК "Редан"

2 березня 2023 16:12
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор
ПВК "Редан" в Україні: поліція повідомила, яка зараз ситуація
Поліція зупинила декілька акцій руху ПВК "Редан" у містах України
nadezhda-klochko.jpg - Надія Клочко
Надія Клочко
Редактор

Активність нового небезпечного молодіжного руху "Редан", учасники якого організовують масові бійки, падає. Кіберполіція установила низку організаторів та заблокувала Telegram-канали, які використовувалися для комунікації з учасниками руху. 

Про це заявила капітан поліції, головна інспекторка Управління ювенальної превенції Національної поліції України Роксолана Семірякова в ефірі "1+1". 

Читайте також:

Що зробила поліція

"Кіберполіція уже встановила низку організаторів цих груп і інформаційних каналів (Телеграм-каналів — ред.), і понад 30 каналів вже заблоковано. Тому він (рух "Редан" в Україні — ред.) іде на спад, його активність падає", — сказала вона.

Семірякова також зазначила, що покарання за участь у будь-якій субкультурі немає, "але якщо певні дії породжують якісь негативні наслідки, якщо у цих діях будуть встановлені ознаки якогось правопорушення, то цим діям буде дана правова оцінка".

"І вже у межах чи адміністративного законодавства, чи кримінального дійсно настає певна відповідальність", — підкреслила вона.

Заклик до батьків

Інспекторка поліції також закликала батьків завжди бути насторожі і цікавитися, чим їхня дитина займається у вільний час. 

"Ми маємо звертати увагу на будь-які маркери, які нас насторожують, на те, що щось змінилося у поведінці дитини", — зазначила вона.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці заблокували в Україні 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Йдеться про молодіжний рух з рф — ПВК "Редан".

Також повідомлялося, що кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху "Редан". Ним виявився 16-річний дніпрянин.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

Оновлено

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Оновлено

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

Оновлено

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Оновлено

15:23 В уряді сказали, чи будуть затримки у виплаті пенсій та соцдопомоги

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

Новина з фото

16:42 Зрадниця Лорак на російській радіостанції представила нову пісню, сховавши очі за темними окулярами

Новина з фото

16:41 На Херсонщині росіяни атакували дронами людей, що стояли у черзі за гуманітаркою

16:30 Пересипський та Хаджибейський: в Одесі планують перейменувати два райони

16:30 Технологічний прорив: вчені працюють над тим, щоб люди мали крила та щупальці

Новина з фото

16:27 На Київщині знайшли тіла ще трьох людей, вбитих російськими окупантами

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:17 "Зливав" окупантам позиції ЗСУ: прокуратура затримала жителя Сумщини

16:02 Іран чекає від рф ППО С-400, але може опинитися у пастці Ізраїлю

Новина з відео

16:01Масовані атаки рф можуть залишитись у минулому, — Гуменюк

Новина з фото

15:58 У Копенгагені невідомі вандали розфарбували "Русалочку" у кольори російського прапора

15:43 Забарний готується повернутися на поле: відомі терміни

Новина з відео

16:01Масовані атаки рф можуть залишитись у минулому, — Гуменюк

Новина з відео

15:00 Продовжують грати виставу: путін назвав "терактом" події з "українською ДРГ"

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Новина з відео

14:05 "Робота за кордоном": в Одесі затримали вербувальника жінок для зайняття проституцією

Новина з відео

13:31 ​​​​​​​З'явилося відео із "брянськими диверсантами": хто вони такі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

13:00 Палке кохання: на Одещині рятувальник зробив романтичне освідчення

Новина з відео

12:47 Буде гірше, ніж у Туреччині: відомий сейсмолог попередив про мегаземлетрус у росії

Новина з відео

12:30 Розповсюджував психотропні речовини: в Одесі затримали наркодилера

Новина з відео

11:40 Паузи між обстрілами збільшились: Братчук прокоментував військовий потенціал рф

Новина з відео

11:12 "Як звучать Карпати": Філатов створив унікальний сингл Верховини у тревел-шоу Синельникових

Ексклюзив

15:40лукашенко зустрівся із Сі Цзіньпінем: чий бік займе Пекін у війні проти України

Ексклюзив

14:55Дивом вижили: історія мешканців зруйнованого будинку в Запоріжжі

Ексклюзив

07:45Валютний ринок лихоманить: що буде з гривнею

Новина з фото

06:45"Агенту 007" Деніелу Крейгу — 55: приховування особистого життя та ігнор соцмереж

Ексклюзив

06:20Metro та Auchan : доля магазинів, які спонсорують війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

18:00З надією на якнайшвидше визволення: життя Херсона сьогодні

17:50"Львів — культурна столиця не тільки в мирний період, але і під час війни": режисер-фронтовик про театральне життя міста

Ексклюзив

17:31Білоруські партизани пошкодили російський літак, який наводив ракети по Україні: нові подробиці диверсії

15:34Людина, яка перетворила путіна на російського авторитета: некролог Гліба Павловського

09:49Субкультура "ПВК Редан": що це таке

Актуальне по темі

None 2 Березень 16:41

Зрадниця Лорак на російській радіостанції представила нову пісню, сховавши очі за темними окулярами

None 2 Березень 16:41

На Херсонщині росіяни атакували дронами людей, що стояли у черзі за гуманітаркою

None 2 Березень 16:23

Пересипський та Хаджибейський: в Одесі планують перейменувати два райони

None 2 Березень 16:31

Технологічний прорив: вчені працюють над тим, щоб люди мали крила та щупальці

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB