Російська пропаганда знайшла "український слід" у виникненні руху ПВК "Редан"

Катерина Мізуліна

Молодіжний рух ПВК "Редан", який виник у рф, учасники якого влаштовують масові бійки, приніс росії чимало проблем. Тому російська пропаганда у своєму намаганні пояснити його виникнення вдається до уже звичної для себе тактики звинувачення у всьому ворогів.

Так, пропагандистка Катерина Мізуліна у коментарі для телебачення заявила, що рух ПВК "Редан" – це українська інформаційно-психологічна операція.

"Українська ІПСО"

Також, за її словами, поширення цією субкультури нібито активно пропагують "представники Великої Британії та низки інших країн".

Мізуліна пояснює факт, що рух поширився і в Україні, тісним зв'язком інтернет-спільнот у країнах СНД. Мовляв, українські спецслужби самі собі наробили шкоди.

"Але якщо говорити про українську ситуацію, то ми бачимо, що такі ж бійки і конфлікти відбуваються і на території України, і на території Білорусі. Тому що молодіжні пабліки на території СНД дуже тісно переплетені, взаємозв'язані і роздувають цю тему. Таким чином вони наступили собі на п'яти", — сказала вона.

Пропагандистка також заявляє, що рух ПВК "Редан" є "аналогом руху Black Lives Matter".

"Вони (українці, — ред.) намагалися створити такий собі аналог руху Black Lives Matter, який поширювався на території США, і спровокувати хвилю таких бійок, конфліктів і злочинних дій на території нашої країни. Для цього і здійснювалися усі ці провокації", — сказала Мізуліна.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що правоохоронці заблокували в Україні 18 каналів та груп, створених для дестабілізації внутрішньої ситуації в Україні. Йдеться про молодіжний рух з рф — ПВК "Редан".

Також повідомлялося, що кіберполіція встановила адміністратора телеграм-каналу нового молодіжного руху "Редан". Ним виявився 16-річний дніпрянин.

Водноас у поліції повідомляють, що активність нового небезпечного молодіжного руху ПВК "Редан", учасники якого організовують масові бійки, падає. Кіберполіція установила низку організаторів та заблокувала Telegram-канали, які використовувалися для комунікації з учасниками руху.