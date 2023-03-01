ПВК Редан - що являє собою нова субкультура

За що і з ким б'ються підлітки в одязі із зображенням павука

У вівторок, 28 лютого, українські правоохоронці повідомили про блокування 18 каналів та груп, пов'язаних з російською молодіжною субкультурою "ПВК Редан". Також відомо, що протягом двох днів до управлінь та відділень поліції було запрошено для бесіди понад 700 осіб — переважно неповнолітніх.

Ці події відбулися на тлі нещодавніх масових бійок за участю фанатів "ПВК Редан" у росії та зборами їхніх однодумців в Україні.

Новини.LIVE розповідають, що являє собою ця нова субкультура і чи може вона становити небезпеку для громадського порядку в нашій країні.

Звідки взялася назва "ЧВК Редан"

Назва "Редан" (точніше "Рьодан") запозичена з японської манги (коміксу) "Hunter × Hunter" — "Мисливець на мисливця". Події манги відбуваються у фантастичному світі, де діє, зокрема, злочинний клан "Геней Рьодан" ("Примарна трупа"), вони ж "Павуки" — банда, учасники якої мають надздібності.

За мотивами манги було знято два аніме-серіали і два анімаційні фільми. Манга користується великою популярністю — станом на липень 2022 року у світі було продано понад 84 млн томів "Hunter × Hunter".

"Редан" у Росії

Паблік "ПВК Редан" з'явився влітку 2022 року у російській соцмережі "Вконтакте". Фанати вигаданої банди з "Hunter × Hunter" — в основному підлітки, які носять довге волосся з чубчиком, картаті штани та толстовки із зображенням павука, на якому намальована цифра "4". У 2022 році бренд "hikikomori kai" випустив для шанувальників манги одяг у військовому стилі, що породило жартівливу приставку "ПВК" у назві паблика — за аналогією з ПВК "Вагнер".

Через незвичайний одяг і зачіски фанати "Редана" часто зазнавали агресії з боку інших субкультур, що викликало агресію у відповідь. У результаті "павучки", як називають себе шанувальники "Редана", почали влаштовувати масові бійки з "лисими" (скінхедами та футбольними фанатами) та представниками національних меншин.

22 лютого в московському ТЦ "Авіапарк" сталася масова бійка між "Реданом" та молодими людьми у спортивному одязі. Через жекілька днів аналогічні сутички пройшли у Санкт-Петербурзі, Новосибірську, Казані, Красноярську та Ростові-на-Дону. В результаті облав, влаштованих ОМОНом, в одному лише московському ТЦ "Галерея" було затримано понад 130 підлітків.

Одіозна очільниця так званої "Ліги безпечного інтернету", член Громадської палати росії Катерина Мізуліна заявила, що інформаційною підтримкою "Редана" займається СБУ, яке "підключило своїх провокаторів, зробивши тему "вірусною" та масштабною".

"У групах вони зробили "посів" коментарів та образ націоналістичного штибу, які викликали миттєву реакцію і посилили ефект від конфлікту. Це глибока і продумана психологічна маніпуляція", — написала Мізуліна у своєму телеграм-каналі.

"Редан" в Україні

Фанати субкультури "ПВК Редан" також є в Україні. 25-27 лютого збори "реданівців" та "антиреданівців" пройшли в Івано-Франківську, Харкові, Києві, Львові та інших великих містах. Зокрема, у Харкові було затримано понад 250 підлітків із газовими балончиками та кастетами.

"Можна припустити, що популярізація теми "Редан"/"Антиредан" — це спланована робота російських спецслужб, які намагаються досягти внутрішньої дестабілізації в Україні. Беручи участь у таких заходах, неповнолітні стають жертвами роботи російських спецслужб і, зомбовані певною ідеологією, можуть несвідомо вчинити злочин або бути скомпроментовані", — попереджає Центр протидії дезінформації РНБО України.

Також 28 лютого стало відомо, що кіберполіція України встановила особу адміністратора одного з українських телеграм-каналів, присвячених "ПВК Редан". Адміністратору виявилося лише 16 років.

"Я створив цю групу з метою заробітку на постах реклами, тому що зараз тема "Редана" дуже популярна в Tik-Tok та інших соцмережах", — зізнався підліток.

У Нацполіції нагадують, що провокування конфліктів і масових бійок може спричинити не лише адміністративну, а й кримінальну відповідальність, яка настає з 14 років.