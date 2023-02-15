Резников назвал сроки деоккупации территории Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников

Украине понадобится несколько месяцев, чтобы полноценно подготовиться к деоккупации временно оккупированных территорий. Дальше, по решению Генштаба будут происходить те или иные события.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в интервью "Укринформу".

Деоккупация Украины

"Потому что у военных есть задача — выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом. И эта задача направлена прежде всего на деоккупацию временно оккупированных территорий Украины", — сказал он.

Также Резников уточнил, что нужно говорить о нескольких месяцах, чтобы деоккупировать украинскую территорию.

"А дальше уже по решению Генерального штаба будут происходить те или иные события", — указал министр и добавил, что поставки в Украину техники зависят прежде всего от срока обучения украинских военных.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что некоторые страны в рамках заседания Рамштайна объявят о решении усилить также нашу противовоздушную и противоракетную оборону. При этом министр пока не может говорить про интегрированную систему ПВО.