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Рєзніков назвав терміни деокупації території України: деталі

15 лютого 2023 14:52
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Рєзніков назвав терміни деокупації території України
Міністр оборони України Олексій Резніков
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Україні знадобиться кілька місяців, щоб повноцінно підготуватися до деокупації тимчасово окупованих територій. Далі, за рішенням Генштабу відбуватимуться ті чи інші події.

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформу".

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"Бо у військових є завдання — виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом. І це завдання спрямоване насамперед на деокупацію тимчасово окупованих територій України", — сказав він.

Також Резніков уточнив, що треба говорити про кілька місяців, щоби деокупувати українську територію.

"А далі вже за рішенням Генерального штабу відбуватимуться ті чи інші події", — зазначив міністр і додав, що постачання в Україну техніки залежить перш за все від терміну навчання українських військових.

Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що деякі країни в рамках засідання Рамштайну оголосять про рішення посилити також нашу протиповітряну та протиракетну оборону. При цьому міністр поки що не може говорити про інтегровану систему ППО.

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