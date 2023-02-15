Рєзніков назвав терміни деокупації території України: деталі
Україні знадобиться кілька місяців, щоб повноцінно підготуватися до деокупації тимчасово окупованих територій. Далі, за рішенням Генштабу відбуватимуться ті чи інші події.
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю "Укрінформу".
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Деокупація України
"Бо у військових є завдання — виконання завдання, спланованого українським Генеральним штабом. І це завдання спрямоване насамперед на деокупацію тимчасово окупованих територій України", — сказав він.
Також Резніков уточнив, що треба говорити про кілька місяців, щоби деокупувати українську територію.
"А далі вже за рішенням Генерального штабу відбуватимуться ті чи інші події", — зазначив міністр і додав, що постачання в Україну техніки залежить перш за все від терміну навчання українських військових.
Нагадаємо, що міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що деякі країни в рамках засідання Рамштайну оголосять про рішення посилити також нашу протиповітряну та протиракетну оборону. При цьому міністр поки що не може говорити про інтегровану систему ППО.