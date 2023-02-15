Резников рассказал про воздушную защиту Украины

Министр обороны Украины Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что некоторые страны в рамках заседания Рамштайна объявят о решении усилить также нашу противовоздушную и противоракетную оборону. При этом министр пока не может говорить про интегрированную систему ПВО.

Об этом Резников сообщил в интервью "Укринформу".

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"О… Сколько времени — точного ответа я, наверное, вам не дам. Потому что система ПВО постоянно растет, и об этом знают наши партнеры. Их выступления были рефреном на мое выступление, что это приоритет номер один. Мы сегодня продолжали об этом говорить, и некоторые страны объявят о решении усилить нашу противовоздушную и противоракетную оборону", — сказал он.

В то же время Резников уточнил, что прозвучали приятные новости для Украины. То есть, поддержка будет увеличиваться и это позволит закрывать небо над многими городами, но постепенно.

При этом министр добавил, что радары, которые мы должны получить, тоже поступят не сегодня, не завтра, а весной.

"По большому счету весна, включая май, — это тот период, когда мы уже более или менее сможем стабильно понимать, как мы боремся и с иранскими дронами, и с крылатыми или баллистическими ракетами врага", — указал он.

Напомним, что министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что у ВСУ хватит боеприпасов, чтобы отразить наступление россиян. Украинское руководство не сидит сложа руки и давно организовало поставки боеприпасов от стран НАТО.