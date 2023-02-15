Резников рассказал про второй день заседания Рамштайна

Министр обороны Украины Алексей Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что завершился первый день заседания Рамштайна. Второй день будет посвящен танкам.

Об этом Резников написал в Twitter.

Заседание Рамштайна

По словам министра, он благодарен всем странам-участницам “Рамштайна” и НАТО за поддержку Украины.

"Завтра расписание будет заполнено. Мы потратим больше времени на обсуждение танков", — указал он.

Примечательно, что глава Пентагона Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил, что у него нет никаких новостей относительно поставок Украине боевых самолетов.

Напомним, что 14 февраля стартовала девятая встреча в формате "Рамштайн". В кулуарах штаб-квартиры НАТО уже встретились главы оборонных ведомств Украины и США.

Очередная встреча в формате "Рамштайн" проходит в штаб-квартире НАТО. На нем будут обсуждаться основные военные потребности Украины, а также возможность передачи ВСУ самолетов.

Министр обороны Украины Алексей Резников принес на заседание платок, на котором нарисованы истребители, вероятно, намекая партнерам на нужды Украины.