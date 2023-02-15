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Будет посвящен танкам: Резников рассказал про второй день заседания Рамштайна

15 февраля 2023 08:57
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Резников рассказал про второй день заседания Рамштайна
Министр обороны Украины Алексей Резников
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что завершился первый день заседания Рамштайна. Второй день будет посвящен танкам.

Об этом Резников написал в Twitter.

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Заседание Рамштайна

По словам министра, он благодарен всем странам-участницам “Рамштайна” и НАТО за поддержку Украины.

"Завтра расписание будет заполнено. Мы потратим больше времени на обсуждение танков", — указал он.

Примечательно, что глава Пентагона Ллойд Остин после заседания в формате "Рамштайн" в Брюсселе заявил, что у него нет никаких новостей относительно поставок Украине боевых самолетов.

Рамштайн

Напомним, что 14 февраля стартовала девятая встреча в формате "Рамштайн". В кулуарах штаб-квартиры НАТО уже встретились главы оборонных ведомств Украины и США.

Очередная встреча в формате "Рамштайн" проходит в штаб-квартире НАТО. На нем будут обсуждаться основные военные потребности Украины, а также возможность передачи ВСУ самолетов.

Министр обороны Украины Алексей Резников принес на заседание платок, на котором нарисованы истребители, вероятно, намекая партнерам на нужды Украины.

 

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