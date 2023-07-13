Какой уровень радиации в Украине 13 июля

Радиационная ситуация в Украине: данные на вечер 13 июля
На вечер 13 июля радиационная ситуация в Украине находится в пределах нормы. Об этом свидетельствуют результаты измерения показателей радиации у атомных станций.
Об этом сообщает Укргидрометцентр.
Радиационный фон в Украине 13 июля
Измерения радиационного фона проводились в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской атомных станций и территориях, которые загрязнены в результате Чернобыльской катастрофы. Полученные показатели находятся в пределах своих среднемесячных величин.
Карта радиационной ситуации 13 июля
Условные отметки на карте:
- красный — мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч;
- оранжевый — мощность экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч;
- желтый — мощность экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч;
- зеленый — мощность экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;
- голубой — мощность экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;
- синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч;
- серый цвет свидетельствует об отсутствии данных.
Напомним, российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.
Также в МАГАТЭ до сих пор не получили доступ к крышам энергоблоков ЗАЭС. В то же время в организации продолжают уверять, что мин или взрывчаток там не наблюдают.