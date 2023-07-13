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Радиационная ситуация в Украине: данные на вечер 13 июля

13 июля 2023 22:41
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Козюк Татьяна
редактор
Какой уровень радиации в Украине 13 июля
Прибор для измерения радиации. Фото: google
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

На вечер 13 июля радиационная ситуация в Украине находится в пределах нормы. Об этом свидетельствуют результаты измерения показателей радиации у атомных станций.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Радиационный фон в Украине 13 июля

Измерения радиационного фона проводились в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской атомных станций и территориях, которые загрязнены в результате Чернобыльской катастрофы. Полученные показатели находятся в пределах своих среднемесячных величин.

Карта радиационной ситуации 13 июля

 

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Карта радиационной ситуации. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

  • красный — мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч;
  • оранжевый — мощность экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч;
  • желтый — мощность экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч;
  • зеленый — мощность экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;
  • голубой — мощность экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;
  • синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч;
  • серый цвет свидетельствует об отсутствии данных.

Напомним, российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.

Также в МАГАТЭ до сих пор не получили доступ к крышам энергоблоков ЗАЭС. В то же время в организации продолжают уверять, что мин или взрывчаток там не наблюдают.

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