Какой уровень радиации в Украине 13 июля

Прибор для измерения радиации. Фото: google

На вечер 13 июля радиационная ситуация в Украине находится в пределах нормы. Об этом свидетельствуют результаты измерения показателей радиации у атомных станций.

Об этом сообщает Укргидрометцентр.

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Радиационный фон в Украине 13 июля

Измерения радиационного фона проводились в 30-километровой зоне вокруг Ровенской, Хмельницкой, Запорожской и Южноукраинской атомных станций и территориях, которые загрязнены в результате Чернобыльской катастрофы. Полученные показатели находятся в пределах своих среднемесячных величин.

Карта радиационной ситуации 13 июля

Карта радиационной ситуации. Фото: скриншот

Условные отметки на карте:

красный — мощность экспозиционной дозы равна или превышает 250 нЗв/ч;

оранжевый — мощность экспозиционной дозы от 200 до 250 нЗв/ч;

желтый — мощность экспозиционной дозы от 150 до 200 нЗв/ч;

зеленый — мощность экспозиционной дозы от 100 до 150 нЗв/ч;

голубой — мощность экспозиционной дозы от 50 до 100 нЗв/ч;

синий цвет используется для обозначения мощности экспозиционной дозы менее 50 нЗв/ч;

серый цвет свидетельствует об отсутствии данных.

Напомним, российские войска продолжают минирование Запорожской АЭС и объектов на территории станции. В настоящее время на объект доставляется большое количество взрывчатых материалов и мин.

Также в МАГАТЭ до сих пор не получили доступ к крышам энергоблоков ЗАЭС. В то же время в организации продолжают уверять, что мин или взрывчаток там не наблюдают.