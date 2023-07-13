Який рівень радіації в Україні 13 липня

Прилад для вимірювання радіації. Фото: google

Станом на вечір 13 липня радіаційна ситуація в Україні перебуває в межах норми. Про це свідчать результати вимірювання показників радіації біля атомних станцій.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

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Відтак, вимірювання радіаційного фону проводилися в 30-кілометровій зоні навколо Рівненської, Хмельницької, Запорізької та Південноукраїнської атомних станцій і територіях, які забруднені внаслідок Чорнобильської катастрофи. Отримані показники перебувають у межах своїх середньомісячних величин.

Карта радіаційної ситуації 13 липня

Карта радіаційної ситуації. Фото: скриншот

Умовні позначки на карті:

червоний — потужність експозиційної дози дорівнює або перевищує 250 нЗв/год;

оранжевий — потужність експозиційної дози від 200 до 250 нЗв/год;

жовтий — потужність експозиційної дози від 150 до 200 нЗв/год;

зелений — потужність експозиційної дози від 100 до 150 нЗв/год;

блакитний — потужність експозиційної дози від 50 до 100 нЗв/год;

синій колір використовується для позначення потужності експозиційної дози менше ніж 50 нЗв/год;

сірий колір свідчить про відсутність даних.

Нагадаємо, російські війська продовжують мінування Запорізької АЕС та об'єктів на території станції. Зараз на об'єкт доставляється велика кількість вибухових матеріалів і мін.

Також у МАГАТЕ досі не отримали доступ до дахів енергоблоків ЗАЕС. Водночас в організації продовжують запевняти, що мін чи вибухівок там не спостерігають.