Байден заявил, что сбитые аэростаты не имеют отношения к китайской разведке

Президент США считает, что это могут быть частные компании

В США считают, что сбитые над территорией страны аэростаты не имеют отношения к разведке Китая. По словам Байдена, эти объекты были запущены частными компаниями.

Об этом сообщает BBC.

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Президент США Джо Байден заявил, что согласно оценкам разведывательного общества, сбитые неизвестные воздушные объекты не имели отношения к программам Китая. Основная версия сейчас состоит в том, что аппараты были аэростатами частных компаний или исследовательских центров.

"Ничто пока не указывает на то, что они были связаны с китайской программой шпионских аэростатов или что это были аппараты наблюдения из другой — любой другой страны", — добавил он.

Глава Белого дома сказал, что приказал военным сбить три неопознанных объекта из-за их опасности для коммерческого воздушного движения и из-за того, что военные не могли исключить риск наблюдения.

Кроме того, Байден сказал, что планирует в будущем поговорить с главой КНР Си Цзиньпином.

"Мы стремимся к конкуренции, а не к конфликту с Китаем. Мы не стремимся к новой холодной войне. Но я не приношу никаких извинений, и мы будем конкурировать", — заявил он.

Напомним, 15 февраля россия запустила над Киевщиной разведывательные шары, которые вели радиолокационную разведку пространства.